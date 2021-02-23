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Ekonomi TÜİK, iş gücü istatistiklerinde revizyon gerçekleştirecek
Ekonomi

TÜİK, iş gücü istatistiklerinde revizyon gerçekleştirecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), referans ayı 2021 Ocak olan haber bülteniyle AB ülkeleri ile eş zamanlı olarak, Hanehalkı İşgücü Araştırması’nda Bütünleşik Avrupa Sosyal İstatistik Tüzüğü’ndeki standartlara uygun biçimde 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararları ile belirlenen tanımları kullanmaya başlayacağını, bu çerçevede “iş gücü istatistiklerinde” revizyona gidileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 11:17:00 -
TÜİK, iş gücü istatistiklerinde revizyon gerçekleştirecek

Kurumdan yapılan açıklamada, “Mevcut durumda, üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan iş gücü istatistikleri yerine bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçlar yayımlanmaya başlanacaktır. Bu sayede daha zamanlı ve tek aya ilişkin göstergeler üretilecek” denildi.

Kamuoyu ile paylaşılacak

“Pandemi koşullarının devam etmesi ve yeni tanımlara göre karşılaştırılabilir serilerin hesaplanması için ortaya çıkan ilave süre ihtiyacı nedeniyle, 12 Nisan 2021 tarihinde 2021 Ocak ayına ilişkin sonuçlar istatistiksel tablolar aracılığıyla ve 2021 Şubat ayına ilişkin sonuçlar haber bülteni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacak” ifadesine yer verilen açıklamada, “10 Mart 2021 tarihinde ‘kasım-aralık-ocak’ aylarını kapsayan Aralık 2020 dönemi ve 22 Mart 2021 tarihinde ise 2020 yılına ilişkin yıllık sonuçlar yayımlanacak” denildi.

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