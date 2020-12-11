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Ekonomi TÜİK, il bazında 2019 yılı GSYH verilerinin yayımlanmasının ertelendiğini duyurdu
Ekonomi

TÜİK, il bazında 2019 yılı GSYH verilerinin yayımlanmasının ertelendiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:38:58 -
TÜİK, il bazında 2019 yılı GSYH verilerinin yayımlanmasının ertelendiğini duyurdu

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2019" haber bülteninin yayımlanmasının ertelendiğini bildirdi.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruda, "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2019" haber bülteninde yer alan verilerin analiz ve kontrol çalışmalarının tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle devam ettiği ve ilgili haber bülteninin ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.





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