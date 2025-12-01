  • İSTANBUL
Ekonomi TÜİK duyurdu: Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamları belli oldu!
Ekonomi

TÜİK duyurdu: Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamları belli oldu!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TÜİK duyurdu: Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamları belli oldu!

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisi 2025'in 3. çeyreğinde 3,7 oranında büyüme kaydetti.

Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2025 dönemini içeren ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

GSYH 2025 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 arttı.

Böylece Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 21. çeyreğe taşımış oldu.

ÖNCEKİ ÇEYREKLERDEKİ BÜYÜME VERİLERİ

Türkiye ekonomisi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8; 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,0 ve ikinci çeyreğinde ise yüzde 4,8 büyüme kaydetmişti.

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA

GSYİH, “bir ülkenin belirli bir dönemde ürettiği tüm mal ve hizmetlerin toplam piyasa değeri” olarak tanımlanıyor.

1
