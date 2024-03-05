Tuhaf durum: ABD, Filistin’de asker yetiştiriyor!

Washignton Post gazetesi, Biden yönetiminin Gazze’deki İsrail işgali sonrasına dair planlarını haberleştirdi. Habere göre ABD, Filistin güvenlik güçlerinin yeniden canlandırılması için Batı Yaka’nın Eriha kentinde gerçek mühimmatlarla eğitimlere başladı. Amaç Gazze’ye gönderecek personel hazırlamak.

Siyonist İsrail’in Gazze’de soykırım yapmasına arka çıkıp, destekleyen Amerika, Netanyahu yönetiminin kontrolden çıkıp söz dinlemez hale gelmesi sonrası Bakan Gantz’la ilişkileri artırırken Filistinli yönetiminin güçlenmesi için de yeni planlar yapıyor.

ABD’nin Batı Yaka’daki eğitim merkezinde Filistin Yönetimi için güvenlik gücü yetiştirme programını yeniden canlandırmayı planladığı bildirildi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post (WP), Eriha şehrinde Filistin Yönetimi’ne bağlı Merkezi Eğitim Enstitüsü’ndeki çalışmaları yazdı. Haberde, Eriha kentindeki çalışmaların “Washington’un (Biden yönetiminin) Gazze’de savaş sonrası dönemde istikrarın sağlanması için güçlendirilmiş bir Filistin Ulusal Yönetimi oluşturma planlarının merkezinde yer aldığı” belirtildi. ABD tarafından fonlanan enstitüde eğitim veren ve kimliğinin paylaşılmamasını isteyen bir albay, “Burada profesyonel bir eğitim sağlıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.

400 YÜZBİR MÜHİMMAT ÜRDÜN’DE BEKLİYOR

45 yaşındaki albay, İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle merkezde son bir yıldır gerçek mermiyle atış eğitimi verilemediğine dikkat çekti. Eğitimci, 400 bin adet mühimmatın Ürdün’de hazır beklediğini fakat bunları getirtemediklerini söyledi. WP’nin aktardığına göre Batı Yaka’daki eğitim merkezi 1994’te kuruldu. Bu dönemde merkezin Gazze’de de bir şubesi vardı. Tesis, Filistin Yönetimi’nin Gazze’deki seçimleri kaybetmesinin ardından 2008’de kapsamlı şekilde yenilendi.

Haberde, Filistin Yönetimi’ne bağlı 35 bin kişilik güvenlik güçlerinin “hizmet etmesi gereken halkla çoğu zaman ters düştüğü” de vurgulandı.

ABD Başkanı Biden, Gazze savaşı sonrası iki devletli çözüm kapsamında Gazze’nin kontrolünün Filistin Yönetimi’ne devredilmesini talep ediyor. İsrail’de Başbakan Netanyahu ise bu seçeneğe yanaşmıyor.

aberde, güçlendirilmiş Filistin Ulusal Yönetimi planı kapsamında Başbakan Muhammed Iştiyye’nin geçen ay istifa ettiğine de dikkat çekildi. Iştiyye, görevi bırakırken Gazze savaşıyla birlikte değişen dinamiklere yanıt verebilecek yeni bir hükümetin kurulması istediğini söylemişti.