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Yerel TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazasında yaralandı
Yerel

TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazasında yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 07:00:00 -
TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazasında yaralandı

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul Koordinatörü avukat Mehmet Fatih Kaya'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada araçta sıkışan Kaya, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Yıldırım İlçesi Ortabağlar Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Merkez istikametinden, Ankara Yolu Caddesi İstikametine ilerleyen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul Koordinatörü avukat Mehmet Fatih Kaya, idaresinde bulunan 34 GYA 755 plakalı otomobil ile dönüş yaptığı sırada virajı alamayıp duvara çarptı.

Kaya, çarpmanın şiddetiyle otomobilde sıkıştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı Kaya'nın yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Kaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

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