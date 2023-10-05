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Kobi TÜGİAD’dan “İSO 500” listesine 22 firma birden
Kobi

TÜGİAD’dan “İSO 500” listesine 22 firma birden

Yeniakit Publisher
2023-10-05 13:48:00 -
TÜGİAD’dan "İSO 500" listesine 22 firma birden

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) üyesi 22 şirket, İSO 500 listesine girdi..

7 Bursa, 5 İstanbul, 3 Kocaeli, 2 Ankara ve Balıkesir, 1 Adana, Gaziantep, Siirt merkezli şirket üretimden satışlarda 193 milyar TL’lik değer; net satışlarda 224 milyar TL’lik hacim oluşturdu. 22 şirketin sağladığı bu değer neticesinde İSO 500 listesinden aldığı pay ise yüzde 4.3 oldu.

Çarkların dönmesi önemli

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bine yakın üyemizin oluşturduğu 500 binin üzerinde istihdam, yurt içi ve yurt dışı ticaret hacmi ile Türkiye Gayrı Safi Milli Hasılası’nın yüzde 10’luk kısmını temsil ediyor. Dolayısıyla üye firmalarımızın gösterdiği başarılı performanstan dolayı gururluyuz. Tüm başarılı firmalarımızı tebrik ediyorum. Hedefimiz, ülke ekonomimize maksimum katkıyı yapmak. Ancak bir yandan artan maliyetler, bir yandan finansmana erişim problemi ve bununla birlikte finansman maliyetleri konusunun acil çözülmesi gereken konu başlıkları olarak değerlendiriyoruz.
Zira çarkların dönmeye devam etmesi de en az fiyat istikrarı kadar önemli. Sanayici için gerekli koşulların oluşması halinde yatırım, istihdam ve ihracat olumlu bir ivme kazanacaktır.”

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