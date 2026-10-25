  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Öz oğlu, daha fazla dayanamayıp ihbar etti! Kraliyet ailesinde mide bulandıran iddia: Babası, çocukları istismar etmiş Düşen gram altın için fiyat uyarısı! Yükseliş için tarih verildi Türkiye’nin en obez bölgeleri belli oldu! Birinci sıra, herkesi ters köşe yaptı Canan Karatay DSÖ'ye resti çekti: Resmen zehir saçıyor! Meclis harekete geçti bile! Tam 1 milyon kişinin borcu silinecek İstanbul’da bir eve girdiler, gördüklerine inanamadılar! Yılan, piton, tarantula... Tam 134 canlı Milyonluk yıldızlar kıyasıya yarıştı! İşte Süper Lig’in en pahalı 10 futbolcusu Sanayi yüzü görmeyen en sağlam ikinci el arabalar belli oldu! İşte ailelerin kapış kapış aldığı o modeller
Otomotiv
13
Yeniakit Publisher
Sanayi yüzü görmeyen en sağlam ikinci el arabalar belli oldu! İşte ailelerin kapış kapış aldığı o modeller

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sanayi yüzü görmeyen en sağlam ikinci el arabalar belli oldu! İşte ailelerin kapış kapış aldığı o modeller

Yüksek sıfır araç fiyatları ve krediye erişimdeki zorluklar nedeniyle ikinci el otomobil pazarına yönelen vatandaşlar için 1 milyon TL altındaki en mantıklı ve sorunsuz seçenekler uzmanlar tarafından masaya yatırıldı. Geçmişte lüks araçlara ulaşılan bu bütçeyle bugün fiyat-performans açısından en risksiz tercihin Fiat Egea olduğu vurgulanırken; Toyota Corolla, Renault Clio ve Hyundai i20 gibi modeller de öne çıktı. Düşük yakıt tüketimi, sorunsuz şanzıman yapıları ve geniş iç hacimleriyle dikkat çeken bu araçlar, bütçesini korumak isteyen sürücülerin ilk tercihi olmayı sürdürüyor.

#1
Foto - Sanayi yüzü görmeyen en sağlam ikinci el arabalar belli oldu! İşte ailelerin kapış kapış aldığı o modeller

Geçmişte premium segmentte düşük kilometreli araçlara ulaşılabilen bu rakamla bugün çoğu zaman 5 ila 10 yaş aralığında, yüksek kilometreli otomobiller satın alınabiliyor. Artan sıfır araç fiyatları ve krediye erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle tüketiciler, daha ulaşılabilir seçenek olarak ikinci el piyasasına yönelmeyi sürdürüyor. İşte 1 milyon TL'lik bütçe ile alınabilecek en mantıklı ikinci el arabalar...

#2
Foto - Sanayi yüzü görmeyen en sağlam ikinci el arabalar belli oldu! İşte ailelerin kapış kapış aldığı o modeller

Fiat Egea, 1 milyon TL bütçeyle ikinci el piyasasında en çok tercih edilen araçlarından. Egea, hem bireysel kullanıcılar hem de aileler için fiyat-performans açısından güvenli bir seçenek olarak görülüyor.

#3
Foto - Sanayi yüzü görmeyen en sağlam ikinci el arabalar belli oldu! İşte ailelerin kapış kapış aldığı o modeller

Egea, otomotiv uzmanlarına göre 1 milyon TL bandında "en risksiz" ikinci el seçeneklerinden biri.

#4
Foto - Sanayi yüzü görmeyen en sağlam ikinci el arabalar belli oldu! İşte ailelerin kapış kapış aldığı o modeller

İkinci el otomobillerde Toyota Corolla, dayanıklılığı ve aileler için öne çıkan modeller arasında yer alıyor.

#5
Foto - Sanayi yüzü görmeyen en sağlam ikinci el arabalar belli oldu! İşte ailelerin kapış kapış aldığı o modeller

Otomatik viteste CVT şanzıman arıza çıkarma ihtimali en düşük sistemlerden. İç hacim genişliği, bagaj kapasitesi yüksek olması ve dayanıklılığıyla aile kullanımı için birebir.

#6
Foto - Sanayi yüzü görmeyen en sağlam ikinci el arabalar belli oldu! İşte ailelerin kapış kapış aldığı o modeller

Renault Clio, özellikle şehir içi kullanım için önerilen modeller arasında gösteriliyor. 2020–2021 model Clio 5'ler, 800 bin – 1 milyon TL bandında alıcı buluyor.

#7
Foto - Sanayi yüzü görmeyen en sağlam ikinci el arabalar belli oldu! İşte ailelerin kapış kapış aldığı o modeller

Otomotiv uzmanları, Clio'nun düşük yakıt tüketimi ve pratik kullanımını avantaj olarak sıralarken, uzun yol konforunun ve arka diz mesafesinin sınırlı olmasını dezavantaj hanesine yazıyor.

#8
Foto - Sanayi yüzü görmeyen en sağlam ikinci el arabalar belli oldu! İşte ailelerin kapış kapış aldığı o modeller

Hyundai i20, son kasa tasarımı ve artan donanım seviyesiyle dikkat çeken modellerden biri. i20'nin modern görünümü ve tam otomatik şanzıman (tork konvertörlü) seçenekleriyle trafikte en rahat kullanılan modellerden biri olarak öne çıkıyor.

#9
Foto - Sanayi yüzü görmeyen en sağlam ikinci el arabalar belli oldu! İşte ailelerin kapış kapış aldığı o modeller

i20'nin en büyük eksiği ikinci el piyasasının Corolla ve Egea kadar güçlü olmaması.

#10
Foto - Sanayi yüzü görmeyen en sağlam ikinci el arabalar belli oldu! İşte ailelerin kapış kapış aldığı o modeller

Ford Focus, daha geniş ve sürüş keyfi yüksek bir otomobil arayanlar için öne çıkıyor.

#11
Foto - Sanayi yüzü görmeyen en sağlam ikinci el arabalar belli oldu! İşte ailelerin kapış kapış aldığı o modeller

Focus'un en büyük avantajı yol tutuşu ve sürüş dinamikleri olurken, parça ve bakım maliyetlerinin B segmenti araçlara göre daha yüksek olması dezavantaj olarak belirtiliyor.

#12
Foto - Sanayi yüzü görmeyen en sağlam ikinci el arabalar belli oldu! İşte ailelerin kapış kapış aldığı o modeller

Honda Civic, sağlamlığı ve motor ömrüyle ikinci el piyasasında güçlü bir konuma sahip. Civic'in uzun ömürlü motoru ve sorunsuz yapısını öne çıkarırken, yaşından dolayı yakıt tüketiminin yeni nesil modellere kıyasla biraz daha yüksek olabileceği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gece yarısı Çankırı'dan acı haber! Çok sayıda ölü var
Gündem

Gece yarısı Çankırı'dan acı haber! Çok sayıda ölü var

Gece yarısı Çankırı'dan acı haber geldi. Bayramören ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi vefat etti, 1 kişi yaralandı. ..
CHP, İstanbul'da bir belediyeyi daha kaybetti! İşte Esin Köymen'in yeni partisi
Gündem

CHP, İstanbul'da bir belediyeyi daha kaybetti! İşte Esin Köymen'in yeni partisi

İstanbul'da bir belediye daha Yeni Parti'ye geçti. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın ardından Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen..
Kuş sütü de ister misiniz komünistler? Meydanda halkçı boğazda rakı balıkçı
Gündem

Kuş sütü de ister misiniz komünistler? Meydanda halkçı boğazda rakı balıkçı

Meydanlarda ve mitinglerde her fırsatta "işçi hakları" ve "yoksulluk" gibi söylemlerle halkçı maskesi takan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel..
PKK’nın arka bahçesine çevrilen barolar terörden temizleniyor! İzmir Barosu tamam: Sıra İstanbul Barosu'nda!
Gündem

PKK’nın arka bahçesine çevrilen barolar terörden temizleniyor! İzmir Barosu tamam: Sıra İstanbul Barosu'nda!

Yıllarca birlik, oda ve barolarda çeteleşerek bu kurumları HDP ve PKK’nın arka bahçesine çeviren terör sevici zihniyet yıkılıyor. İzmir’de 8..
Ali’siz aleviler kaos peşinde
Gündem

Ali’siz aleviler kaos peşinde

Mülkiyeti Hazine’ye ait olan İstanbul Esenyurt’taki Kıraç Cemevi arazisinin kullanım hakkının Cem Vakfı’na tahsis edilmesine karşı çıkan mar..
Azerbaycan'dan Bahçeli hamlesi
Gündem

Azerbaycan'dan Bahçeli hamlesi

Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23