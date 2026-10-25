Sanayi yüzü görmeyen en sağlam ikinci el arabalar belli oldu! İşte ailelerin kapış kapış aldığı o modeller

Yüksek sıfır araç fiyatları ve krediye erişimdeki zorluklar nedeniyle ikinci el otomobil pazarına yönelen vatandaşlar için 1 milyon TL altındaki en mantıklı ve sorunsuz seçenekler uzmanlar tarafından masaya yatırıldı. Geçmişte lüks araçlara ulaşılan bu bütçeyle bugün fiyat-performans açısından en risksiz tercihin Fiat Egea olduğu vurgulanırken; Toyota Corolla, Renault Clio ve Hyundai i20 gibi modeller de öne çıktı. Düşük yakıt tüketimi, sorunsuz şanzıman yapıları ve geniş iç hacimleriyle dikkat çeken bu araçlar, bütçesini korumak isteyen sürücülerin ilk tercihi olmayı sürdürüyor.