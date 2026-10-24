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Aktüel İki genç kız hayatlarını böyle tehlikeye attı! Çarşaf koptu 3. kattan düştüler
Aktüel

İki genç kız hayatlarını böyle tehlikeye attı! Çarşaf koptu 3. kattan düştüler

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul Küçükçekmece’de yurttan kaçtıktan sonra geldikleri evde odaya kilitlenen 16 yaşındaki iki genç kız, pencereden sarkıttıkları çarşafla aşağı inmeye çalıştı. Çarşafın kopması sonucu düşen kızlardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Küçükçekmece’de iki genç kız, evden kaçmaya çalışırken korkunç bir olayla karşı karşıya geldi. Olay, Gültepe Mahallesi İkbal Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında sabah saatlerinde meydana geldi. Bir süre önce eşini kaybeden Ö.U., kızı H.U.'yu yetiştirme yurduna verdi. İddiaya göre, H.U. (16), bugün arkadaşı A.R. (16) ile birlikte yurttan kaçarak babasının evine geldi. Durumu fark eden Ö.U., kızını ve arkadaşını dışarı çıkmamaları için odaya kilitledikten sonra yurt yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine kızlar, binanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden çarşaf sarkıtarak kaçmak istedi. Ancak aşağıya inmeye çalıştıkları sırada çarşafın kopmasıyla kızlardan biri zemine, diğeri ise kömürlük çatısına düştü.

 

Genç kızın hayati tehlikesi sürüyor

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralılardan A.R.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

Baba gözaltına alındı

Polis ekipleri dairede incelemelerde bulundu. Ekipler baba Ö.U.’yu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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