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Obama'dan Trump'a eleştiri: 'İran artık Hürmüz Boğazı'nda tek güç'

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Obama'dan Trump'a eleştiri: 'İran artık Hürmüz Boğazı'nda tek güç'

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Trump’ın zafer ilanından yedi ay sonra İran’a karşı yürütülen savaşın sonuçlarını sorguladı.

#1
Foto - Obama'dan Trump'a eleştiri: 'İran artık Hürmüz Boğazı'nda tek güç'

Obama, Amerikan üslerinin hedef alınması, füze stoklarının azalması ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesine dikkat çekerek savaşın ABD’ye ne kazandırdığını gündeme getirdi.

#2
Foto - Obama'dan Trump'a eleştiri: 'İran artık Hürmüz Boğazı'nda tek güç'

Eski ABD Başkanı Barack Obama, İran’ın artık Hürmüz Boğazı üzerinde “veto” hakkına sahip olduğunu söyledi. Obama, İran’a karşı yürütülen savaşın Amerikan füze stoklarının tükenmesine ve petrol, motorin ve benzin fiyatlarının yükselmesine yol açtığını belirtti.

#3
Foto - Obama'dan Trump'a eleştiri: 'İran artık Hürmüz Boğazı'nda tek güç'

ABD Başkanı Donald Trump’ın “zafer” ilanından yedi ay sonra savaşın ne kazandırdığını sorgulayan Obama, ABD’nin müttefikleri ile üslerinin saldırıya uğradığını, Amerikalıların öldürüldüğünü ve yüzlercesinin yaralandığını söyledi.

#4
Foto - Obama'dan Trump'a eleştiri: 'İran artık Hürmüz Boğazı'nda tek güç'

Obama, İran’a karşı yürütülen savaşın petrol, motorin ve benzin fiyatlarının yanı sıra neredeyse diğer her şeyin fiyatındaki artışın da nedeni olduğunu ekledi.

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