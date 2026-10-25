Obama'dan Trump'a eleştiri: 'İran artık Hürmüz Boğazı'nda tek güç'
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Trump’ın zafer ilanından yedi ay sonra İran’a karşı yürütülen savaşın sonuçlarını sorguladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eski ABD Başkanı Barack Obama, Trump’ın zafer ilanından yedi ay sonra İran’a karşı yürütülen savaşın sonuçlarını sorguladı.
Obama, Amerikan üslerinin hedef alınması, füze stoklarının azalması ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesine dikkat çekerek savaşın ABD’ye ne kazandırdığını gündeme getirdi.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, İran’ın artık Hürmüz Boğazı üzerinde “veto” hakkına sahip olduğunu söyledi. Obama, İran’a karşı yürütülen savaşın Amerikan füze stoklarının tükenmesine ve petrol, motorin ve benzin fiyatlarının yükselmesine yol açtığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın “zafer” ilanından yedi ay sonra savaşın ne kazandırdığını sorgulayan Obama, ABD’nin müttefikleri ile üslerinin saldırıya uğradığını, Amerikalıların öldürüldüğünü ve yüzlercesinin yaralandığını söyledi.
Obama, İran’a karşı yürütülen savaşın petrol, motorin ve benzin fiyatlarının yanı sıra neredeyse diğer her şeyin fiyatındaki artışın da nedeni olduğunu ekledi.
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