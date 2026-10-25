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Hataylı çiftçi toprağı sürdü, resmen feleği şaştı! Olabilecek en yanlış yeri seçince 700 bin TL ceza yedi Siyonistler Batı Yaka’yı ablukaya aldı! Giriş çıkış yasak Obama'dan Trump'a eleştiri: 'İran artık Hürmüz Boğazı'nda tek güç' Kayseri'de ilginç anlar: Kırmızı ışıkta uyuyakaldılar Ne umdu, ne buldu... Yazar Mustafa Keser bedenini tıp fakültesine bağışlamıştı, yine de toprağa verildi! Sebebi çok ama çok ilginç Görenlerin ağızları bir karış açık kalıyor! Türk futbolunun en kilolu kalecisi kararını verdi Türkiye güne kahreden haberle uyandı! Maalesef şehidimiz var Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp tam 132 defa yakalandı: İşte Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek skandal Ortalığın tozunu attırdı! Türkiye’nin gururu KALKAN DİHA, 4 bin 500 kilometre ötede şov yaptı Koç Holding ABD ile sessiz sedasız anlaştı: O işe girişiyorlar
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Hataylı çiftçi toprağı sürdü, resmen feleği şaştı! Olabilecek en yanlış yeri seçince 700 bin TL ceza yedi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Hataylı çiftçi toprağı sürdü, resmen feleği şaştı! Olabilecek en yanlış yeri seçince 700 bin TL ceza yedi

Hatay'da nesli tehlike altında bulunan dağ ceylanlarının koruma altındaki yaşam alanını izinsiz olarak süren bir kişiye 699 bin 245 TL idari para cezası kesildi. Suriye sınırındaki 13 bin 300 hektarlık koruma sahasında yürütülen çalışmalar sayesinde başlangıçta 80 olan dağ ceylanı sayısı bin 500'ün üzerine çıkarken yetkililer, türün yaşam alanlarına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

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Foto - Hataylı çiftçi toprağı sürdü, resmen feleği şaştı! Olabilecek en yanlış yeri seçince 700 bin TL ceza yedi

Hatay'da koruma altında olan dağ ceylanlarının yaşam alanında şahsi kullanım amacıyla toprağı süren şahsa idari para cezası uygulandı. Kırıkhan ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında 2014 yılında kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'nde 13 bin 300 hektarlık alanda doğada yaşayan canlılara ev sahipliği yapıyor. Bölgede "Gazella gazella" olarak bilinen dağ ceylanların avcılığa karşı korunması için kurulan yaban koruma sahasında ilk zamanlarda dağ ceylanların sayısı 80 iken en son alınan verilere göre rakamlar bin 500'ün üzerine çıkmış durumda.

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Foto - Hataylı çiftçi toprağı sürdü, resmen feleği şaştı! Olabilecek en yanlış yeri seçince 700 bin TL ceza yedi

Bölgenin korunması ve dağ ceylanlarına zarar verilmemesi amacıyla sürdürülen denetimler; bölgenin şahsi kullanım amacıyla izinsiz olarak sürüldüğü anlaşıldı. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından toprağı sürdüğü tespit edilen şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 TL idari işlem uygulandı.

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Foto - Hataylı çiftçi toprağı sürdü, resmen feleği şaştı! Olabilecek en yanlış yeri seçince 700 bin TL ceza yedi

Konuyla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Hatay Dağ Ceylanlarını Yaşam Alanlarıyla Birlikte Koruyoruz. Ülkemizin en değerli türlerinden biri olan Hatay Dağ Ceylanlarının yaşam alanlarında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimlerde, şahsi kullanım amacıyla izinsiz toprak sürdüğü tespit edilen bir şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 TL idari işlem uygulandı. Nesli tehlike altında bulunan ve yürüttüğümüz koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu her yıl artan Hatay Dağ Ceylanlarını yaşam alanlarıyla birlikte korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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