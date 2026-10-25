Hataylı çiftçi toprağı sürdü, resmen feleği şaştı! Olabilecek en yanlış yeri seçince 700 bin TL ceza yedi
Hatay'da nesli tehlike altında bulunan dağ ceylanlarının koruma altındaki yaşam alanını izinsiz olarak süren bir kişiye 699 bin 245 TL idari para cezası kesildi. Suriye sınırındaki 13 bin 300 hektarlık koruma sahasında yürütülen çalışmalar sayesinde başlangıçta 80 olan dağ ceylanı sayısı bin 500'ün üzerine çıkarken yetkililer, türün yaşam alanlarına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.