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Kayseri'de ilginç anlar: Kırmızı ışıkta uyuyakaldılar

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Kayseri'de ilginç anlar: Kırmızı ışıkta uyuyakaldılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kırmızı ışıkta duran aracın içindeki sürücü ve yolcu uyuyakaldı.

#1
Foto - Kayseri'de ilginç anlar: Kırmızı ışıkta uyuyakaldılar

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen 38 GS 324 plakalı aracın sürücüsü F.C. ve yolcu C.Ö. uyuyakaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri araçta sızan F.C. ve C.Ö.'yü güçlükle uyandırdı.

#2
Foto - Kayseri'de ilginç anlar: Kırmızı ışıkta uyuyakaldılar

Şahıslar ayakta durmakta zorluk çekerken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde, F.C.'nin 1,84 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye "alkollü araç kullanmak" suçundan 25 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

#3
Foto - Kayseri'de ilginç anlar: Kırmızı ışıkta uyuyakaldılar

Doktor olduğunu söyleyen F.C., alkollü direksiyon başına geçmesine rağmen görevini yapan polis memuruna kendisine yapılan işlem nedeniyle araç kullanamayacağı bir durum oluşursa, sıkıntı çıkaracağını söyledi.

#4
Foto - Kayseri'de ilginç anlar: Kırmızı ışıkta uyuyakaldılar

F.C. hakkında 1,00 promilin üzerinde alkollü olması nedeniyle ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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