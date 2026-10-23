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Gündem CHP’li eski vekili vuran saldırgan başından vurulmuş halde bulundu! 10 yıl önceki kanlı hesaplaşmada şok iddia
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CHP’li eski vekili vuran saldırgan başından vurulmuş halde bulundu! 10 yıl önceki kanlı hesaplaşmada şok iddia

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CHP’li eski vekili vuran saldırgan başından vurulmuş halde bulundu! 10 yıl önceki kanlı hesaplaşmada şok iddia

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ı 2016 yılında bacağından vuran saldırgan Alparslan Sargın’ın, tam 10 yıl sonra başından vurulmuş halde ölü bulunduğu iddia edildi.

Fatih Özdeş’in sosyal medya hesabından gündeme getirdiği şok iddiaya göre, restorandaki kanlı saldırının failinin gizemli ölümü arkasında büyük bir sır perdesi bıraktı.

Gazeteci Fatih Özdeş duyurdu - Saldırgan 10 yıl sonra aynı ilçede infaz mı edildi?

Gazeteci Fatih Özdeş’in paylaştığı iddialara göre; 29 Ekim 2016 tarihinde CHP Aydın İl Başkanlığı’nın karşısındaki restoranda Bülent Tezcan’ı silahla yaralayan Alparslan Sargın, 2 Ekim 2026’da Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evde başından vurulmuş vaziyette ölü bulundu. Özdeş'in "Size şok olacağınız bir haber vereyim mi?" diyerek duyurduğu korkunç iddia sonrası, karanlık bağlantıları olan olayla ilgili emniyet birimlerinin inceleme başlattığı öne sürüldü.

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