Çocuk kavgası kontrolden çıktı: Ölü ve yaralılar var!
Gaziantep'in Nizip ilçesinde akşam saatlerinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde akşam saatlerinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Nizip’in Kıbrıs Mahallesi Seymenler Sokak'ta iki aile arasında iddiaya göre çocuklar nedeniyle önceki gün tartışma yaşandı. Bugün yeniden başlayan tartışmanın silahlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar, sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, tarafların yaşadığı sokaklarda güvenlik önlemi alındı.
Yaralılardan durumu ağır olan Murat Y. (30) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri ayrıca hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.
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