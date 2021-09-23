Tuğgeneral Orhan Akkurt kimdir? Tuğgeneral Orhan Akkurt görevi ne?
TSK’dan istifa ettiği iddia edilen generallar arasında Tuğgeneral Orhan Akkurt’un da yer aldığı bazı yayın organları tarafından söylense de Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Peki Tuğgeneral Orhan Akkurt kimdir, görevi ne?
Tuğgeneral Orhan Akkurt, İskenderun 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı ve Ahmet Tor Kışlası Komutanı olarak görev yapmakta iken, 8’nci Komando Tugay Komutanı olarak atanmıştı. Hatay 8.Komando Tugay Komutanı, aynı zamanda Antakya Garnizon Komutanı olarak da görev yapmakta. Orhan Akkurt, 2020 YAŞ kararları ile albaylıktan Tuğgeneralliğe terfi etmişti.