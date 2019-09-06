Tuğçe Kazaz'ın Canan Kaftancıoğlu paylaşımı olay oldu
Tuğçe Kazaz'ın hapis cezası alan Canan Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşımı Twitter'da olay oldu. Kazaz, "80 milyona kaybettirmeden çıkın oradan" dedi.06 Eylül 2019 Cuma 17:59
Tuğçe Kazaz, sosyal medyadaki skandal ötesi paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"80 milyona kaybettirmeden çıkın oradan"
Kazaz, Kaftancıoğlu hakkında Twitter hesabından "Cumhurbaşkanına hakaret et, devleti aşağıla, halkı kin ve düşmanlığa teşvik et, yetmiyormuş gibi terör propagandası yap, sonra da 80 milyon kazandı de. Canan Kaftancıoğlu'na kananlara diyorum; Trinity'nizle sahte bir matrixin içindesiniz. 80 milyona kaybettirmeden çıkın oradan" açıklamasını yaptı.
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