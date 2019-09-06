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Tuğçe Kazaz'ın Canan Kaftancıoğlu paylaşımı olay oldu

Tuğçe Kazaz'ın hapis cezası alan Canan Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşımı Twitter'da olay oldu. Kazaz, "80 milyona kaybettirmeden çıkın oradan" dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 17:59
Tuğçe Kazaz'ın Canan Kaftancıoğlu paylaşımı olay oldu

Tuğçe Kazaz, sosyal medyadaki skandal ötesi paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"80 milyona kaybettirmeden çıkın oradan"

Kazaz, Kaftancıoğlu hakkında Twitter hesabından "Cumhurbaşkanına hakaret et, devleti aşağıla, halkı kin ve düşmanlığa teşvik et, yetmiyormuş gibi terör propagandası yap, sonra da 80 milyon kazandı de. Canan Kaftancıoğlu'na kananlara diyorum; Trinity'nizle sahte bir matrixin içindesiniz. 80 milyona kaybettirmeden çıkın oradan" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:59
  1. İstanbul
  2. Tuğçe Kazaz
  3. Canan Kaftancıoğlu
  4. Twitter

YORUM YAZ

  • SilivriSilivri7 dk önce
    Bir sen eksiktin çıplak fotocuEski Yunan tohumu kimsin lan senParan mı bitti yalaka
  • En güzel yorumu yapmış tuğçe kazaz yüreğine sağlıkEn güzel yorumu yapmış tuğçe kazaz yüreğine sağlık9 dk önce
    Tuğçe kazaz yüreğine sağlık tam yerinde bir yorum
  • AyhanAyhan12 dk önce
    Bu fırıldak Katolik oldu , Ortodoks oldu sonra müslüman oldu. Nerde cukka din orada bunun için. Yakında Budist olur fırıldak ve siz onu haber diye yazıyorsunuz. Seviye yerlerde.
  • MUZAFFER TANDOĞANMUZAFFER TANDOĞAN13 dk önce
    bu şimdi hangi din mesubu,2-3 yılda bir değiştiriyor da.rüzgarın yönüne göre

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