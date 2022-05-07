Tuğçe Kazaz'dan ırkçı Ümit Özdağ'a tepki: 'Kürt oyunu' tutmayınca buna başvurdu!

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Irkçı açıklamaları sebebi ile kendisini eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tehdit eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a bir tepki de Tuğçe Kazaz'dan geldi.

Eski Türkiye'de bir dönem Kürtler üzerinden yapılan provokasyonları hatırlatan Kazaz, Özdağ'ın bunu bildiği için mülteciler üzerinden yeni bir fitili ateşlemeye çalıştığını söyledi.

Türk milliyetçiliğini kullanarak oy umuduyla Türkiye'de kaos çıkartmak isteyen Özdağ'a tepki gösteren Kazaz şu ifadeleri kullandı:

Ümit Özdağ Kürtler üzerinden yapılan milliyetçiliğin artık para etmediğini bildiği için mülteciler gibi hassas bir konu üzerinden başarılı bir provokasyona imza atmış ve Türk milliyetçiliğini kullanarak oy peşine düşmüştür. Bu tarz adamların ülkeye kaostan başka getirisi yoktur.