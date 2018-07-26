Tuğçe Kazaz'dan 'Diyanet' paylaşımı

Twitter'da gündeme ilişkin attığı tweet'lerle tanınan Tuğçe Kazaz tarıkatlarla ilgili paylaşımda bulunarak Diyanet'in tasfiye edilmesi gerektiğini ifade etti. Tarikatların kapatılması gerektiğini söyleyen Tuğçe Kazaz "Bence bütün tarikatlar acilen kapatılmalı, Diyanet tasfiye edilip yeniden yapılandırılmalı ve dinimizi hurafelerden arındırarak tertemiz bir pınar gibi insanlara akıtmalıdır. Aksi halde birçok tarikat veya cemaat , inancımızın ve insanımızın başına çorap örmeye devam edecektir." iddiasında bulundu.

Kafası 'uçkur'a çalışan Cumhuriyet'ten iğrenç "Tuğçe Kazaz" haberi!

İşte o paylaşım: