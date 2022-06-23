Tuğçe Kazaz: Yunanistan'ın silahlandırdığı adalara gerekirse girilmeli!

Müslüman olduktan sonra İslam'a ve siyasete ilişkin sözleri muhalifler tarafından tepkiyle karşılanan Tuğçe Kazaz, Yunanistan tarafından ihlal yapılarak silahlandırılan adalara girilmesi gerektiğini söyledi.

Tuğçe Kazaz, TVNET'te katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyada sınırların tekrar çizildiği bir dönemden geçildiğini ve sınırların değiştiğini vurgulayan Kazaz, "Ben sınırların tekrar çizilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Tuğçe Kazaz şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin de gerekirse sınırlarını genişletip, bir devlet olarak, hakim olduğu mazlum coğrafyalarda, onların etnik kökenlerine, topraklarına karışmadan huzur içinde yaşatması gerektiğine inanıyorum.

"Gerekirse adalara girilmeli"

Türkiye'nin bugün, dünyanın üzerindeki hak noktasında bir güç olduğuna, bu yolda adımlar attığına inanıyorum. Türkiye'nin bütün sistemi buna göre hazırlandı.

Gerekirse adalara girilmeli. Yunan, Adaları bugün silahlandırdı. Adalar zaten Lozan Anlaşması'nın sonunda yazılmış olan bir maddeyle 'Türkiye'nin söz hakkı gizli tutulmalıdır' maddesiyle bize geldi. İngiltere de, Almanya da bize vermek istedi. Ama 'her nedense' İsmet İnönü adaları almaktan korktu.