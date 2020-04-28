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Aktüel

Tuğba hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

2020-04-28 15:27:36 -
Tuğba hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi hemşirelerinden Tuğba Kuşdemir (35) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hemşire Tuğba Kuşdemir'in tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 tanısıyla 30 gündür hastanede tedavi altında bulunduğu, son 3 gündür ise yoğun bakım ünitesinde yattığı belirtildi.

Daha önce kanser tedavisi de gören ve bu hastalığı yenerek hastanedeki görevine yeniden başlayan Kuşdemir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk annesi Tuğba Kuşdemir için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz törende, Kuşdemir'in yakınlarına başsağlığı diledi.

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