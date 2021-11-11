Tuğba Ekinci kimdir? Tuğba Ekinci nereli? Tuğba Ekinci hayatı biyografisi
Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ı Flash TV'de buluşturan 'Al Sana Haber' adlı programda Türk-Kürt kavgası çıktı. Tuğba Ekinci 'Hepimiz Türk'üz' ifadesi sonrası stüdyoda ortam gerildi. Karşılıklı laf atmalar başladı. Tuğba Ekinci canlı yayını terk etti. Peki Tuğba Ekinci kimdir? Tuğba Ekinci nereli? Tuğba Ekinci kaç yaşında? Tuğba Ekinci şarkıları hangileri?
Tuğba Ekinci geçen alarda yayın hayaına yeniden başlayan ve CHP'nin kanalı olan Flash TV'de buluşturan 'Al Sana Haber' adlı programda Türk-Kürt kavgası çıktı. Tuğba Ekinci 'Hepimiz Türk'üz' ifadesi sonrası stüdyoda ortam gerildi. Karşılıklı laf atmalar başladı. Tuğba Ekinci canlı yayını terk etti. Peki Tuğba Ekinci kimdir? Tuğba Ekinci nereli? Tuğba Ekinci kaç yaşında? Tuğba Ekinci şarkıları hangileri?
Tuğba Ekinci kimdir?
Tuğba Ekinci, 9 Haziran 1977 tarihinde Kars’ta doğdu. Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor. Kral TV'de VJ oldu. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık serüvenin başlangıcı oldu. Tuğba Ekinci albümleri
2005: O Şimdi Asker
2007: Boynuz
2008: Condom
2010: Yanma Demezler
2011: 100 Derece
2013: Hadi Kızım
2014: Git Git Gör Gününü
2016: Para Babası
2018: Türkiye'nin Aslanları
2020: Son Dakika