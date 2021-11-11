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Biyografi Tuğba Ekinci kimdir? Tuğba Ekinci nereli? Tuğba Ekinci hayatı biyografisi
Biyografi

Tuğba Ekinci kimdir? Tuğba Ekinci nereli? Tuğba Ekinci hayatı biyografisi

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ı Flash TV'de buluşturan 'Al Sana Haber' adlı programda Türk-Kürt kavgası çıktı. Tuğba Ekinci 'Hepimiz Türk'üz' ifadesi sonrası stüdyoda ortam gerildi. Karşılıklı laf atmalar başladı. Tuğba Ekinci canlı yayını terk etti. Peki Tuğba Ekinci kimdir? Tuğba Ekinci nereli? Tuğba Ekinci kaç yaşında? Tuğba Ekinci şarkıları hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-11-11 09:03:00 - 2021-11-11 09:04:04
Tuğba Ekinci kimdir? Tuğba Ekinci nereli? Tuğba Ekinci hayatı biyografisi

Tuğba Ekinci geçen alarda yayın hayaına yeniden başlayan ve CHP'nin kanalı olan Flash TV'de buluşturan 'Al Sana Haber' adlı programda Türk-Kürt kavgası çıktı. Tuğba Ekinci 'Hepimiz Türk'üz' ifadesi sonrası stüdyoda ortam gerildi. Karşılıklı laf atmalar başladı. Tuğba Ekinci canlı yayını terk etti. Peki Tuğba Ekinci kimdir? Tuğba Ekinci nereli? Tuğba Ekinci kaç yaşında? Tuğba Ekinci şarkıları hangileri?

Tuğba Ekinci kimdir?

Tuğba Ekinci, 9 Haziran 1977 tarihinde Kars’ta doğdu. Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor. Kral TV'de VJ oldu. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık serüvenin başlangıcı oldu. Tuğba Ekinci albümleri

2005: O Şimdi Asker

2007: Boynuz

2008: Condom

2010: Yanma Demezler

2011: 100 Derece

2013: Hadi Kızım

2014: Git Git Gör Gününü

2016: Para Babası

2018: Türkiye'nin Aslanları

2020: Son Dakika

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