Tüfekle oyun bir çocuğu daha hayattan kopardı

Manisa'nın Kula ilçesinde iddiaya göre, 13 yaşındaki F.B, evde bulunan babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada silah henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği küçük çocuk ağır yaralandı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde F.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından talihsiz çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

F.B'nin ölüm haberi, Bebekli Mahallesi'nde büyük üzüntüye neden oldu. Acı olayın ardından mahalle sakinleri yasa boğulurken, jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.