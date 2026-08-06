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Gündem Siyonist alçaklar vahşette level atladı: Filistinli esirleri timsahlara yem etme planı!
Gündem

Siyonist alçaklar vahşette level atladı: Filistinli esirleri timsahlara yem etme planı!

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Siyonist alçaklar vahşette level atladı: Filistinli esirleri timsahlara yem etme planı!

İnsanlık dışı vahşet eylemleri ve hukuk tanımaz alçaklığıyla bilinen İsrail, ağırlıklı olarak Filistinli tutukluların bulunduğu Necef Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi çevresinde, timsahların yerleştirilmesi planlanan hendeklerin kazı çalışmalarına başladı. Yüksek güvenlikli bölüm için hazırlanan proje uluslararası toplumda da tartışmalara yol açarken, alçak projenin arkasındaki isim ise kana doymayan İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir...

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Ketziot Hapishanesi'nin yüksek güvenlikli bölümünün çevresinde yaklaşık 170 metrelik hendeklerin kazı çalışmaları başladı.

Videoda da iş makinelerinin hapishane çevresinde kazı yaptığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı görülüyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı da hazırlıkların başladığını doğruladı.

VAHŞİ PROJENİN FİKİR BABASI MEŞHUR MÜPTEZEL ITAMAR

 

Proje, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından gündeme getirildi. Ben-Gvir, Filistinli güvenlik tutuklularının bulunduğu bölümlerde caydırıcılığı artırmak amacıyla hendeklere Nil timsahlarının yerleştirilmesini savunuyor.

Bu kapsamda İsrail Çevre Koruma Bakanlığı, Nil timsahlarının hukuki statüsünde değişikliğe giderek güvenlik kurumlarının bu hayvanları belirli koşullarda bulundurabilmesinin önünü açtı.

 

Yerel yetkililer, kazı çalışmalarının sürdüğünü doğrularken, hendeklere gerçekten timsah yerleştirilip yerleştirilmeyeceğinin henüz netleşmediğini belirtti. Proje çevre kuruluşlarının ve hukukçuların itirazları nedeniyle tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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Yorumlar

Şeyh Şamil

Hiç bir firavun nemrut zulmü yaşamadı.

Tug

Yahudiler/ Siyonistler , kendilerini insan üstü bir yaratılan olduğuna inanmakta. Bizleri bir alt versiyon yaratık olarak nitelendirmekte, Onlar için , bizleri hizmetçi amele olarak kullanmak veya öldürmek gayet normal. Çünkü, bizler onlar için bir yük hayvanı veya Hamam böcekleri den farkımız Yok . Olaylara yahudi mantığıyla bakarsak, durumu kavrayabiliriz.
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