Siyonist alçaklar vahşette level atladı: Filistinli esirleri timsahlara yem etme planı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İnsanlık dışı vahşet eylemleri ve hukuk tanımaz alçaklığıyla bilinen İsrail, ağırlıklı olarak Filistinli tutukluların bulunduğu Necef Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi çevresinde, timsahların yerleştirilmesi planlanan hendeklerin kazı çalışmalarına başladı. Yüksek güvenlikli bölüm için hazırlanan proje uluslararası toplumda da tartışmalara yol açarken, alçak projenin arkasındaki isim ise kana doymayan İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir...
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Ketziot Hapishanesi'nin yüksek güvenlikli bölümünün çevresinde yaklaşık 170 metrelik hendeklerin kazı çalışmaları başladı.
Videoda da iş makinelerinin hapishane çevresinde kazı yaptığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı görülüyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı da hazırlıkların başladığını doğruladı.
VAHŞİ PROJENİN FİKİR BABASI MEŞHUR MÜPTEZEL ITAMAR
Proje, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından gündeme getirildi. Ben-Gvir, Filistinli güvenlik tutuklularının bulunduğu bölümlerde caydırıcılığı artırmak amacıyla hendeklere Nil timsahlarının yerleştirilmesini savunuyor.
Bu kapsamda İsrail Çevre Koruma Bakanlığı, Nil timsahlarının hukuki statüsünde değişikliğe giderek güvenlik kurumlarının bu hayvanları belirli koşullarda bulundurabilmesinin önünü açtı.
Yerel yetkililer, kazı çalışmalarının sürdüğünü doğrularken, hendeklere gerçekten timsah yerleştirilip yerleştirilmeyeceğinin henüz netleşmediğini belirtti. Proje çevre kuruluşlarının ve hukukçuların itirazları nedeniyle tartışma konusu olmaya devam ediyor.