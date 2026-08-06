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Gündem Geleceği çok merak ediliyor İran’dan Hürmüz’de anlaşma
Gündem

Geleceği çok merak ediliyor İran’dan Hürmüz’de anlaşma

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Geleceği çok merak ediliyor İran’dan Hürmüz’de anlaşma

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergah üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İran basını, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin, Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamasını yayımladı. Bekayi, iki kıyı devleti olan İran ile Umman'ın, Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak güzergahın belirlenmesi amacıyla yürüttüğü müzakerelerde, güzergahın teknik, hukuki, güvenlik ve çevresel boyutlarının İran'ın ilgili kurumları tarafından ayrıntılı şekilde incelendiğini bildirdi.

Tarafların üzerinde çalıştığı güzergahın coğrafi koordinatları konusunda anlaşmaya varıldığını vurgulayan Bekayi, “Üçüncü tarafların süreci engellememesi halinde, iki ülkenin üzerinde uzlaştığı temel hususları içeren ortak bildiri de son inceleme ve taslak aşamasında” ifadelerini kullandı.

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