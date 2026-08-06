  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devletin değil ihanetin safında yer almışlar! Çavuşlar ‘AHBAP’ı ihya etmiş Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı! Barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin yol haritası! Kazanan Türkiye olacak Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i fena eleştirdi: 103 yıllık partiyi mahvedip böldüler! Kahrımızdan kanser olacağız Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?” İmamoğlu'na oy vermişti! Bakın şimdi ne diyor? Deniz Zeyrek adlı gazeteci uyuşturucu testine tepki gösterdi! "Saçından bir tutam alayım da bakayım..." sözleri tartışma çıkardı Prof. Lena Salaymeh: Türkiye, yeni sömürgeciliğin ilk örneklerinden biriydi 'Mezhepleri ve hadisleri inkar etmenin sonu mürtetliktir!'
Yerel Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!
Yerel

Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!

Bitlis'in Tatvan ile Ahlat ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangın, ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından gece kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 300 dönümlük alan zarar gördü.

Bitlis'in Tatvan ile Ahlat ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangın, ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından gece kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 300 dönümlük alan zarar gördü.
Edinilen bilgilere göre yangın, dün akşam saatlerinde Tatvan ve Ahlat ilçeleri arasında bulunan ve halk arasında Çöplük mevkii olarak bilinen alanda meydana geldi. Bölgede piknik yapan kişilerin yaktığı ateşten kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına çok sayıda araçla müdahale etti. Gece saat 02.00'ye kadar süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

 

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 300 dönümlük alan zarar gördü. Yangın nedeniyle yaşam alanlarının zarar gördüğü değerlendirilirken, olayda can kaybı ve herhangi bir mal kaybı yaşanmadı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkili ekipler tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında ormanlık ve kırsal alanlarda ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmeden bölgeden ayrılmamaları konusunda vatandaşları bir kez daha dikkatli olmaya çağırdı.

Çanakkale Ezine'de korkutan yangın!
Çanakkale Ezine'de korkutan yangın!

Gündem

Çanakkale Ezine'de korkutan yangın!

İzmir'de arızalanan yangın söndürme uçağı baraja iniş yaptı
İzmir'de arızalanan yangın söndürme uçağı baraja iniş yaptı

Yerel

İzmir'de arızalanan yangın söndürme uçağı baraja iniş yaptı

Balıkesir'de ciğerlerimiz yandı! Manyas'taki orman yangını kontrol altına alındı!
Balıkesir'de ciğerlerimiz yandı! Manyas'taki orman yangını kontrol altına alındı!

Yerel

Balıkesir'de ciğerlerimiz yandı! Manyas'taki orman yangını kontrol altına alındı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23