CHP’li başkan isim vermedi ama adres belli: Yeni Partililere olay gönderme
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CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım parti içi dinamiklerde geniş yankı uyandırdı. Makamında çekilen bir fotoğrafıyla birlikte "Kalmak sabredenlerin, gitmek korkakların işidir" sözleriyle dikkat çeken ifadeler kullanan Kılıç, doğrudan isim belirtmese de mesajın adresi olarak Yeni Parti saflarına geçen isimleri işaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, sosyal medya paylaşımında, "Kalmak sabredenlerin, gitmek korkakların işidir" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) teşkilatlara yönelik yeni görevlendirmeleri kapsamında, CHP Eskişehir İl Başkanlığı görevine Volkan Enver Kılıç atanmıştı. Görevinin başında olan Başkan Kılıç, şahsi sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kılıç’ın makamından fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda, "Kalmak sabredenlerin, gitmek korkakların işidir" ifadeleri yer aldı.
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