Rutte’den flaş Ukrayna açıklaması: Kritik sevkiyat için düğmeye basıldı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı telefon trafiğinin ardından kritik uyarılarda bulundu. Kent merkezlerini hedef alan yoğun hava saldırılarına dikkat çeken Rutte, Kiev yönetiminin acil koruma kalkanına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Cephe hattındaki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Rutte, müttefik başkentlerle temas halinde olduğunu belirterek askeri sevkiyatın kesintisiz devam etmesi için yeni bir sürecin başlatıldığını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Rutte, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri desteğini sürdürebilmek için müttefiklerle görüşmeler yaptığını belirtti.

Rutte, sosyal medya hesabından Ukrayna hakkında açıklama paylaştı.

Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik füze ve drone saldırıları hakkında telefonda görüştüğünü belirtti.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İÇİN MÜTTEFİKLERLE GÖRÜŞÜYORUM"

Rutte, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Müttefiklerle, Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini sağlamayı nasıl sürdürebileceğimizi görüşüyorum."