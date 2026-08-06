Rutte’den flaş Ukrayna açıklaması: Kritik sevkiyat için düğmeye basıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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NATO'nun tepe isminden Ukrayna için dikkat çeken bir diploması hamlesi geldi. Liderler düzeyinde gerçekleşen görüşmenin ardından gözler, müttefik ülkelerden gelecek yeni adımlara çevrildi. Ukrayna'ya acil hava savunma desteği sağlamak amacıyla müttefik başkentlerle görüşmelere başladığını duyurdu. Saldırıların şiddetlenmesiyle birlikte Kiev için hayati önem taşıyan sevkiyat sürecinde hareketli saatler yaşanıyor.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı telefon trafiğinin ardından kritik uyarılarda bulundu. Kent merkezlerini hedef alan yoğun hava saldırılarına dikkat çeken Rutte, Kiev yönetiminin acil koruma kalkanına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Cephe hattındaki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Rutte, müttefik başkentlerle temas halinde olduğunu belirterek askeri sevkiyatın kesintisiz devam etmesi için yeni bir sürecin başlatıldığını duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Rutte, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri desteğini sürdürebilmek için müttefiklerle görüşmeler yaptığını belirtti.
Rutte, sosyal medya hesabından Ukrayna hakkında açıklama paylaştı.
Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik füze ve drone saldırıları hakkında telefonda görüştüğünü belirtti.
"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İÇİN MÜTTEFİKLERLE GÖRÜŞÜYORUM"
Rutte, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Müttefiklerle, Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini sağlamayı nasıl sürdürebileceğimizi görüşüyorum."
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