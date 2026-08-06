Savunma şirketinde casusluk şoku: Fotoğraflarken yakalandı

Almanya’da artan casusluk faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Münih Başsavcılığı ve Münih Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak açıklamada, Almanya’nın Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren bir silah şirketini gözetleyen, tesislerin fotoğraflarını yabancı bir istihbarat servisine gönderen 33 yaşında Ukraynalı bir kişinin casusluk suçlamasıyla Thüringen eyaletinde tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, 33 yaşındaki Ukraynalı erkek şüphelinin Haziran ayında Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren bir silah şirketinin tesislerinin fotoğraflarını çektiği ve bunları müşterisine gönderdiği aktarıldı.