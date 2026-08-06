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Savunma şirketinde casusluk şoku: Fotoğraflarken yakalandı

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Savunma şirketinde casusluk şoku: Fotoğraflarken yakalandı

Ukraynalı bir adam savunma sanayi şirketini fotoğraflarken yakalandı. Gözaltına alınan şahıs casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

#1
Foto - Savunma şirketinde casusluk şoku: Fotoğraflarken yakalandı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren bir silah şirketini gözetleyen, tesislerin fotoğraflarını yabancı bir istihbarat servisine gönderen 33 yaşındaki Ukraynalı erkek, casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

#2
Foto - Savunma şirketinde casusluk şoku: Fotoğraflarken yakalandı

Almanya’da artan casusluk faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Münih Başsavcılığı ve Münih Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak açıklamada, Almanya’nın Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren bir silah şirketini gözetleyen, tesislerin fotoğraflarını yabancı bir istihbarat servisine gönderen 33 yaşında Ukraynalı bir kişinin casusluk suçlamasıyla Thüringen eyaletinde tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, 33 yaşındaki Ukraynalı erkek şüphelinin Haziran ayında Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren bir silah şirketinin tesislerinin fotoğraflarını çektiği ve bunları müşterisine gönderdiği aktarıldı.

#3
Foto - Savunma şirketinde casusluk şoku: Fotoğraflarken yakalandı

Yetkililer, söz konusu fotoğrafların olası sabotaj eylemlerine hazırlık amacıyla çekildiği belirtildi. Münih Başsavcılığı tarafından düşük seviyeli ajan olarak tanımlanan şüphelinin Bavyera eyaletindeki bir cezaevine gönderildiği kaydedildi.

#4
Foto - Savunma şirketinde casusluk şoku: Fotoğraflarken yakalandı

Yetkililer, 33 yaşındaki şüphelinin hangi ülke adına casusluk yaptığını ve hangi silah şirketini gözetlediğini ise soruşturma gizliliği gerekçesiyle açıklamadı.

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