Behçet Oktay'ın şüpheli ölümü yeniden gündemde! Aile taleplerini Bakan Gürlek'e iletecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay’ın ailesini kabul edecek.

Görüşmede, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay’ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Oktay’ın ailesi, ölüm olayında FETÖ’nün rolü bulunduğunu ve dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.

BEHÇET OKTAY KİMDİR?

1957 yılında Malatya Hekimhan'da doğan Behçet Oktay, Türk Emniyet Teşkilatı bünyesinde Polis Özel Harekât (PÖH) birimini kuran üç başkandan biridir ve 1997-2009 yılları arasında Özel Harekât Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

Oktay, terörle mücadeledeki başarıları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" ile ödüllendirmiştir. 25 Şubat 2009'da Ankara'da aracının içinde başından vurulmuş halde bulunan Behçet Oktay’ın ölümü, kayıtlara ilk etapta "intihar" olarak geçse de aile ve yakınları bu duruma başından beri karşı çıkıyor. Oktay ailesi solak olan Behçet Oktay'ın sağ şakağından vurulmuş olmasını planlı bir suikast olduğunu savunuyor. Oktay'ın ölümünde FETÖ izi iddiaları da uzun zamandan beri gündemde.