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Dünya Rusya sıcak gelişmeyi duyurdu: Karadeniz’de iki yük gemisi daha vuruldu
Dünya

Rusya sıcak gelişmeyi duyurdu: Karadeniz’de iki yük gemisi daha vuruldu

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Rusya sıcak gelişmeyi duyurdu: Karadeniz’de iki yük gemisi daha vuruldu

Rusya, Odessa açıklarında seyreden iki kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla vurulduğunu resmi olarak açıkladı. Bölgedeki lojistik hatları etkileyen bu duyurunun ardından gözler Karadeniz'deki seyir güvenliğine çevrildi.

Karadeniz'de askeri ve ticari hareketlilik sürerken bölgeden yeni bir sıcak haber geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın askeri yük taşıyan 2 gemisini Karadeniz’de vurduklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’nın gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Karadeniz’de Odessa kentinin güney ve doğusunda dün 2 kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, bu gemilerin askeri yük taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

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