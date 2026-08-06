Küresel zorba Trump, mühimmat söylentisine çıldırdı! Yine fütursuzca tehditler savurdu

Batı medyasında yer alan ve üst düzey yetkililere dayandırılan "mühimmat stoku eridi" iddiaları Washington'da tansiyonu yükseltti. Küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası operasyonların mühimmat yetersizliği nedeniyle askıya alındığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Çok büyük miktarlarda mühimmata sahip olduklarını belirten Trump, iddiaları yayanların yargılanacağını söyledi.

Batı medyasında, ABD'li yetkililere dayandırılarak, İran ile savaşın uzamasının ABD'nin mühimmat stoklarını erittiğini iddia eden haberleri çıktı.

Sarı kafa Trump'ın İran'a geniş çaplı askeri saldırıdan vazgeçmesinin arkasında da mühimmat stoklarıyla ilgili uyarıların etkili olduğu iddia edildi.

İDDİALARI YALANLADI

Zorba Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, mühimmat yetersizliği iddialarını yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin özellikle belirli türlerde olmak üzere çok büyük miktarda 'mühimmatı' var. Ayrıca, ihtiyaç duyuldukça büyük miktarlarda üretiliyor ve ABD'ye gönderiliyor."

"HAİN AÇIKLAMALARI SIZDIRANLAR AVLANIYOR"

Savunma şirketlerinin, ABD tarihindeki en fazla sayıda tesis ve fabrikayı inşa ettiğine dikkati çeken Trump, iddiaları yayanların yargılanacağını belirterek şöyle yazdı:

"Bu hain açıklamaları sızdıranlar avlanıyor. Uzun süreli hapis cezaları talep edilecek."