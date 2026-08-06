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Gündem Trump ölümden döndü! Başkanlık helikopteri faciayı son anda atlattı
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Trump ölümden döndü! Başkanlık helikopteri faciayı son anda atlattı

Yeniakit Publisher
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Trump ölümden döndü! Başkanlık helikopteri faciayı son anda atlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Marine One helikopteri, Washington semalarında bir yolcu uçağıyla tehlikeli şekilde yakınlaştı. Beyaz Saray, "güvenli ayrım mesafesi ihlali" yaşandığını doğrularken, olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın içinde bulunduğu başkanlık helikopteri Marine One, Washington semalarında olası bir hava faciasını son anda atlattı. Kalkış sırasında bir yolcu uçağıyla tehlikeli şekilde yakınlaşan helikopter nedeniyle ABD havacılık güvenliği yeniden tartışma konusu oldu.

Beyaz Saray, olayda "güvenli ayrım mesafesi ihlali" yaşandığını doğrularken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kalkış sırasında kritik anlar yaşandı

Olay, Donald Trump'ı taşıyan Marine One helikopterinin Beyaz Saray bahçesinden havalandığı sırada meydana geldi.

Amerikan basınında yer alan bilgilere göre, helikopter mürettebatı kalkış öncesinde Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı hava trafik kontrol kulesine üç kez havalanacaklarını bildirdi.

Ancak iddiaya göre hava trafik kontrolörü, telsiz iletişiminde yaşanan teknik sorun nedeniyle bu uyarıları alamadı.

Yolcu uçağıyla tehlikeli yakınlaşma

Marine One planlanan rotasında ilerlediği sırada havalimanından kalkış yapan bir yolcu uçağıyla tehlikeli şekilde yakınlaştı.

İlk belirlemelere göre iki hava aracı arasındaki mesafe yatayda yaklaşık 1,3 kilometreye, dikeyde ise 210 metreye kadar düştü.

Havacılık uzmanları, bu tür olayların "güvenli ayrım mesafesi ihlali" olarak değerlendirildiğini ve ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor.

Beyaz Saray doğruladı

Beyaz Saray Sözcülüğü, olayda güvenli ayrım mesafesinin ihlal edildiğini doğrulayarak kapsamlı inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yetkililer, hava trafik kontrol kayıtları ile telsiz görüşmelerinin ayrıntılı şekilde inceleneceğini bildirdi.

Hava trafiği yeniden mercek altında

Olay, ABD'de son dönemde hava trafik güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, özellikle başkanlık uçuşlarında hava trafik koordinasyonunun en üst düzeyde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerken, teknik iletişim sorunlarının ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

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