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Yerel İki ayrı camiden ayakkabıları yürüttü..! Maskeli cami faresi kameralara yakalandı
Yerel

İki ayrı camiden ayakkabıları yürüttü..! Maskeli cami faresi kameralara yakalandı

Yeniakit Publisher
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Sultangazi'de maskeli şapkalı 1 şüpheli iki farklı camide bulunan ayakkabıları çaldı. Dikkat çekmemek için zaman zaman dizlerinin üzerine çökerek sürünen şüphelinin ayakkabıları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk olay Sultangazi'de Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir camide yaşandı. Yatsı namazı vakti camiye gelen şüpheli ayakkabılık bölümüne yöneldi. Zaman zaman çömelen ve dizlerinin üzerinde sürünen şüpheli dikkat çekmemek için yavaş hareket ederek ayakkabıların bulunduğu bölüme ulaştı. Bir çift ayakkabıyı elbisesinin içine saklayan şüpheli daha sonra camiden çıktı.

 

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

İkinci olay ise 50. Yıl Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeşi Camii'nde meydana geldi. Akşam namazı vaktinde camiye gelen şüpheli, cemaat namazdayken ayakkabılık bölümünden bir çift ayakkabı çaldı. Çaldığı ayakkabıyı elbisesinin içine saklayan şüpheli daha sonra camiden ayrıldı.

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