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Dünya Aynı lojistik merkez ikinci kez hasar gördü! İHA parçaları lojistik merkezine yağdı
Dünya

Aynı lojistik merkez ikinci kez hasar gördü! İHA parçaları lojistik merkezine yağdı

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Aynı lojistik merkez ikinci kez hasar gördü! İHA parçaları lojistik merkezine yağdı

Rusya’nın Tver bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından düşürülen İHA’nın parçaları, Wildberries’e ait lojistik merkezinde hasara yol açtı. Aynı tesisin 4 Ağustos’ta da benzer bir saldırıda zarar gördüğü açıklandı.

Rusya’nın Tver bölgesindeki Wildberries lojistik merkezi bir kez daha İHA parçalarının hedefi oldu.

 

Tver Valisi Vitaliy Korolev, yaptığı yazılı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin bölge üzerinde İHA saldırısını engellediğini belirtti.

 

Düşürülen bir İHA'nın parçalarının Wildberries lojistik merkezinin cephesinde küçük çaplı hasara yol açtığını aktaran Korolev, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

 

Korolev, 4 Ağustos’ta bölgede düşürülen İHA'ya ait bir parçanın Kalininskiy ilçesindeki Wildberries lojistik merkezinin duvarına isabet ettiğini ve binanın kısmen hasar gördüğünü bildirmişti.

 

Ukrayna, son dönemde Rusya merkezli Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor.

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