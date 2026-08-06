Kanun metni açıklandı... Apo serbest kalacak mı? Ali, Karahasanoğlu’ndan çarpıcı değerlendirme

Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında TBMM'ye sunulan "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili kanun teklifini ele aldı. Karahasanoğlu, teklif üzerinden kamuoyunda oluşturulan tartışmaları değerlendirirken, "Apo serbest kalıyor" yönündeki iddiaların kanun metniyle örtüşmediğini belirtti.

"Türkiye tarihi bir yükten kurtuluyor"

Yazısına terörün Türkiye'ye verdiği ağır insani ve ekonomik maliyeti hatırlatarak başlayan Karahasanoğlu, yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık kaybın ülkenin kalkınmasına harcanabilecek büyük bir kaynak anlamına geldiğini ifade etti.

PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlanması halinde hem can kayıplarının sona ereceğini hem de güvenlik harcamalarının önemli ölçüde azalacağını savunan Karahasanoğlu, devlet kaynaklarının doğrudan millete hizmet için kullanılabileceğini dile getirdi.

"Terör örgütüne hiçbir zaman destek vermedim"

Karahasanoğlu, yazısında geçmişte PKK'yı meşrulaştıran söylemlere karşı en sert eleştirileri yapan isimlerden biri olduğunu belirtti.

Baro başkanlarının, Türk Tabipleri Birliği eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın ve çeşitli meslek örgütlerinin PKK ile ilgili açıklamalarına karşı geçmişte kaleme aldığı yazıları hatırlatan Karahasanoğlu, bugün de aynı duruşunu sürdürdüğünü ifade etti.

"Altılı Masa'nın vaatlerini hatırlattı"

Karahasanoğlu, 2023 seçimleri öncesinde Altılı Masa'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının otomatik uygulanmasına ilişkin vaatlerini de yeniden gündeme taşıdı.

O dönemde yaptığı uyarıları hatırlatan Karahasanoğlu, bu yaklaşımın PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın hukuki durumuna ilişkin farklı sonuçlar doğurabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Muhalefete eleştiri

Yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bazı muhalefet partilerinin kanun teklifine yönelik eleştirilerini de değerlendiren Karahasanoğlu, geçmişte kurulan siyasi ittifakları hatırlatarak bugün yapılan itirazların çelişkili olduğunu savundu.

"Rahşan Affı" örneğini verdi

Karahasanoğlu, yazısında 2000 yılında çıkarılan ve kamuoyunda "Rahşan Affı" olarak bilinen 4616 sayılı Kanun'u örnek gösterdi.

O dönem yapılan infaz düzenlemeleriyle bugünkü teklifi karşılaştıran Karahasanoğlu, geçmişte çok daha kapsamlı düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

"Kanun metni iddiaları boşa çıkardı"

Yazısının sonunda kamuoyunda dile getirilen "Apo serbest kalacak" iddialarının açıklanan kanun metniyle doğrulanmadığını savunan Karahasanoğlu, buna rağmen bazı siyasi çevrelerin düzenlemeye destek vermediğini belirtti.

Karahasanoğlu, terörün sona erdirilmesine yönelik sürecin Türkiye açısından tarihi önem taşıdığını ifade ederek, bu sürecin engellenmeye çalışılmasının millet tarafından doğru karşılanmayacağını savundu.

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