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Yerel Polis tepelerine bindi! Torbacılara nefes almak yok
Yerel

Polis tepelerine bindi! Torbacılara nefes almak yok

Yeniakit Publisher
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Polis tepelerine bindi! Torbacılara nefes almak yok

İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 832 kilo uyuşturucu madde ile 425 bin 419 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve yakalanan 1302 şüpheliden 844'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; son 10 günde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde toplam 71 ilde 1955 ekip, 4 bin 800 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda; 832 kilo uyuşturucu madde ile 425 bin 419 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 1302 şüpheliden 844'ü tutuklanırken, 140'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

 

Açıklamada ayrıca, "Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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