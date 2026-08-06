Genç nüfusa yatırım geleceği şekillendiriyor! En büyük kozumuz genç ve dinamik nüfus

NEFA Gençlik ve Ticaret Platformu Kurucusu Mehmet Konuralp Yılmaz, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun en büyük avantajlarından biri olduğunu belirterek, gençlerin eğitim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında desteklenmesinin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve ülkenin geleceği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Genç nüfusun üretim, girişimcilik ve teknoloji alanlarında desteklenmesi, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Eğitim, dijital dönüşüm ve yeni nesil yetkinliklere yönelik yatırımlar, gençlerin iş dünyasında daha güçlü konumlanmasına katkı sağlarken; girişimcilik ekosisteminin gelişmesi de sürdürülebilir büyümenin temel unsurları arasında değerlendiriliyor… Türkiye’nin sahip olduğu genç ve dinamik nüfusun önemli bir avantaj olduğunu belirten Mehmet Konuralp Yılmaz, gençlerin üretime ve girişimciliğe yönlendirilmesinin ülkenin geleceği açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti.

“Türkiye’nin en büyük avantajlarından biri genç ve dinamik nüfusudur”

Yılmaz, “Bugün dünyada ülkeler sadece doğal kaynaklarıyla değil, yetişmiş insan kaynağıyla rekabet ediyor. Türkiye’nin en büyük avantajlarından biri genç ve dinamik nüfusudur. Bu potansiyeli doğru yönlendirebilirsek ekonomik kalkınma da çok daha güçlü olacaktır. Gençlerin yalnızca kamu istihdamını bekleyen değil, aynı zamanda üreten, girişim kuran ve yatırım yapan bireyler olması gerekiyor. Yeni dönemde gençlerin kendilerine sadece bir meslek değil, farklı alanlarda yetkinlik kazandırmaları büyük önem taşıyor. Yazılım, yabancı dil, finans okuryazarlığı, dijital pazarlama ve girişimcilik gibi alanlarda kendini geliştiren gençler hem Türkiye’de hem de dünyada çok daha güçlü bir konuma geliyor. Özel sektörün de gençlere daha fazla sorumluluk vermesi ve onların kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar oluşturması gerekiyor. Gençlere güvenildiğinde ortaya çıkan başarı hikâyelerini her geçen gün daha fazla görüyoruz. Bugün yapılan her yatırımın merkezinde insan olmalı. Gençliğe yapılan yatırım ise en yüksek getiriyi sağlayan yatırımdır. Türkiye’nin geleceğine güveniyorum. Üreten, araştıran ve sorumluluk alan bir gençlik, ülkemizi çok daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır” dedi.