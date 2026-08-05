Rusya şokta! İHA şirketi yöneticisine suikast: Şoförü öldü, kendisi ağır yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya'da bir araca düzenlenen bombalı saldırıda insansız hava aracı (İHA) üreten Uraldronzavod şirketinin Genel Müdürü Vladimir Tkachuk ağır yaralanırken, şoförü hayatını kaybetti.
Rusya'da insansız hava aracı (İHA) üreten Uraldronzavod şirketinin Genel Müdürü Vladimir Tkachuk'un bulunduğu araca bombalı saldırı düzenlendi. Yekaterinburg şehri yakınlarında düzenlenen suikast girişiminde Tkachuk ağır yaralanırken, aracın şoförü hayatını kaybetti.
Devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre; Tkachuk'un yoğun bakımda olduğu aktarıldı.
VAMPİR ADLI ‘FPV’ DRONLARINI PUTİN’E SUNMUŞTU
Uraldronzavod, operatörün taktığı özel gözlüklerle kameradan gelen canlı görüntüyü izleyerek kullandığı Vampir adlı "FPV" (First Person View-Birinci Şahıs Görüşü)" dronları üretiyor.
Yekaterinburg haber kuruluşu e1.ru'ya göre; Tkachuk, FPV dronlarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de dahil olmak üzere üst düzey yetkililere sunmuştu.