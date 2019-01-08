TÜDEF'ten dikkat çeken poşet açıklaması!

Daha önce bedava verdikleri poşet maliyetinden kurtulan marketlerin şimdi bu işten kâr ettiği belirtildi. 1 Ocak'tan beri başta marketler olmak üzere perakende noktalarında plastik poşetler 25 kuruşa satılıyor. Paranın 15 kuruşu geri dönüşüm katkı payı olarak devlete aktarılırken, kalan 10 kuruş ise marketin maliyetine sayılıyor.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Aziz Koçal, marketlerin 10 kuruşluk poşet maliyetini tüketicilerin ödemek zorunda kalmasına karşı çıkarken, plastik sanayicileri marketlerin poşet maliyetinin 10 kuruş bile olmadığını açıkladı.

"Biz marketlere doğrudan poşet satıyoruz"

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, marketlerin plastik poşetleri üreticilerden aracısız satın aldığını ve 1 poşete yaklaşık 8.5 kuruş ödediklerini söyledi.

Eroğlu'nun verdiği bilgilere göre, 1 kilogram poşetin fiyatı 6.5-8.5 TL arasında değişiyor ve 1 kilogramda yaklaşık 100 poşet bulunuyor. Eroğlu, "Bu hem bizim fabrika çıkış fiyatımız, hem de marketin satın aldığı fiyat. Biz marketlere doğrudan poşet satıyoruz, yani arada aracı yok" dedi.

320 Milyon TL kar

Türkiye'de yıllık kişi başı 400 poşet kullanıldığı belirtilen habere göre, yeni uygulamayla rakam yarıya inecek. Bir vatandaş 200 poşet kullanırsa yıllık poşet masrafı 50 TL olacak. 80 milyon nüfus göz önüne alındığında 2019'da 16 milyar poşet kullanılacak.

25 kuruştan hesaplandığında poşete 4 milyar TL civarı ödeme yapılacak. Marketler poşet başına 2 kuruştan 1 yılda 320 milyon TL'lik poşet kârını kasalarına koyacaklar. Bu rakamın 2.4 milyar TL'si çevre için devlete, 1.6 milyar TL'si maliyet olarak perakendeciye gidecek.

"Bu işten kâr ediyorlar"

Habere göre market sanayiciden 100 poşeti 8.5 liraya alıyor, tanesini 25 kuruşa tüketiciye satıyor. Böylece 100 poşetten kasasına 25 lira giriyor. Bunun 15 lirasını devlete veriyor, 10 lira kendisine kalıyor. Kalan tutar için marketin maliyeti deniyor. Ancak 1 kilo plastik poşete en fazla 8.5 lira ödeyen marketler buradan kâr sağlamış oluyor. Yani market poşet başına en az 1.5-2 kuruş arasında kâr yazıyor.

Böylece marketler hem daha önce bedava verdikleri poşet maliyetinden kurtuldu, hem de şimdi bu işten kâr ediyorlar.