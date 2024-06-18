Tüccarın almadığı deriler bakın ne oldu

Yaklaşık bin adet kurban derisi gömülmek zorunda kaldı.

Buldan Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır, Kurban Bayramında toplayacağı derileri satmak üzere bir tüccarla anlaştı. Anlaştığı tüccarın aradığını, derilerin hazır olduğunu ancak alıcının almaktan vazgeçtiğini dile getiren Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır “Bin bir güç ve emekle bayramda yaklaşık bin adet deriyi topladık.

Ama alıcı bize gelmeyeceğini, anlaşmadan vazgeçtiğini söyledi. Derilerin sıcaktan dolayı bozulmaya başladığını söylememe rağmen almayacağını söyleyince bizde daha fazla kötü görüntü ve kirlilik olmaması için derileri gömmek zorunda kaldık. Yazık oldu milli servete” dedi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO