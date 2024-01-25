TÜBİTAK’tan KOBİ’lere destek

TÜBİTAK, "Sipariş AR-GE Programı" kapsamındaki çağrılarla hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip KOBİ'lerin AR-GE projelerine destek sağlayacak.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen "Siparişe Dayalı AR-GE Projeleri İçin KOBİ Destekleme Programı" kapsamında, "Sipariş AR-GE" ve "Girişimcilik Destek Programı (BiGG) Ortaklı Sipariş AR-GE" başlıklarıyla çağrı açıldı.

Söz konusu çağrılar için bu yıl üç dönemde başvuru alınacak. Birinci dönem başvuruları " eteydeb.tubitak.gov.tr" üzerinden alınmaya başlanan çağrıların son başvuru tarihi 4 Mart olarak belirlendi.

Türkiye'nin işbirliği odaklı AR-GE alanındaki potansiyelini artırmak amacıyla başlatılan çağrılarla, müşteri kuruluşun gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından AR-GE faaliyetlerine dönüştürülerek ticarileşebilir çıktılara ulaşılması hedefleniyor.

TÜBİTAK ve müşteri kuruluş, bu süreçte eş finansman yoluyla KOBİ'lerin gereksinim odaklı AR-GE faaliyetlerini gerçekleştirmelerini sağlıyor.

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Çağrı kapsamındaki proje başvuruları TEYDEB Proje Değerlendirme İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden alınacak.

Yeşil dönüşüm projelerine öncelik

Çağrılarda Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyum kapsamındaki öncelikli AR-GE ve yenilik konularında sunulan projelere değerlendirme aşamasında öncelik verilecek.

Sipariş AR-GE çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip AR-GE projeleri desteklenecek.

Ülkedeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ'lerin potansiyel müşterisi olan, yenilikçi ürünleri, süreçleri geliştireceği müşteri kuruluş ortaklı AR-GE projelerinin desteklenmesi hem işbirliklerini artıracak hem de AR-GE destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecek. Bu sürecin ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına da katkıda bulunması bekleniyor.

BiGG Ortaklı Sipariş AR-GE Çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, bu desteği almış girişimci KOBİ'ler tarafından AR-GE yoluyla ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedefleniyor.

Çağrıya sunulacak projelerde AR-GE çalışmalarının tedarikçi kuruluş tarafından yapılması, proje çıktısı ürünün müşteri veya tedarikçi kuruluşlar tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecek. Müşteri kuruluş, tedarikçi kuruluşun AR-GE maliyetlerine eş finansman desteği sağlayacak.

Projelerde üst limit 5 milyon lira

Projeler sayesinde sanayi kuruluşları arasında işbirliklerinin artması ve AR-GE çıktılarının daha çabuk ticari ürünlere dönüşmesi öngörülüyor.

Ayrıca çağrının, müşteri kuruluş içinden ikincil firmaların doğmasını özendirmesi bekleniyor.

Bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle çağrının, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artırması planlanıyor.

Çağrılar kapsamındaki projelerin bütçesinde üst sınır 5 milyon lira olarak belirlendi. Proje süresi en fazla 24 ay olacak. TÜBİTAK, personelden seyahate, danışmanlıktan hizmet alımına kadar çeşitli giderlerin karşılanmasına destek sağlayacak. Bu kapsamda BiGG ve teknogirişim sermayesi almış tedarikçi kuruluşlar için üst limit 200 bin lira olacak.