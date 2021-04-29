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Ekonomi TÜBİTAK SAGE'ye 58 personel istihdamı
Ekonomi

TÜBİTAK SAGE'ye 58 personel istihdamı

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 58 proje personeli alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 09:18:00 -
TÜBİTAK SAGE'ye 58 personel istihdamı

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK SAGE'de görev yapacak 4'ü usta proje personeli, 28 Ar-Ge personeli, 3 teknik destek mühendisi, 23'ü de teknisyen olmak üzere 58 proje mühendisi alınacak.

Başvurular 20 Mayıs'a kadar yapılabilecek. Alıma yönelik gerekli koşullara ve süreçlere ilişkin bilgilere kurumun internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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