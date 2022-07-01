Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Fen Lisesi başvurularına ilişkin tercih yapacak öğrencilerin beklediği haberi duyurdu. LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra MEB, 2022 LGS tercih takvimini açıkladı. Lise tercihlerinin başlıyor olması nedeniyle özellikle de TÜBİTAK Fen Lisesi’nde okumak isteyen ve lise tercihleri arasında TÜBİTAK Fen Lisesi’ni ilk sıraya yazacak olan öğrenciler TÜBİTAK Fen Lisesi başvuru tarihlerini ve TÜBİTAK Fen Lisesi yüzdelik dilimlerini merak ediyordu.

TÜBİTAK Fen Lisesi tercihleri ne zaman başlayacak? TÜBİTAK Fen Lisesi yüzdelik dilimi kaç?

TÜBİTAK'tan da konuya dair açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için 90 öğrenci alınacak. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde kurulan TÜBİTAK Fen Lisesine, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıfında öğrenim gören ve 2022 Merkezi Sınav sonuçlarına göre yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan tüm öğrenciler başvurabilecek.

TÜBİTAK Fen Lisesi ne zaman hangi ilde yapılacak?

TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı, 7 Temmuz'da 10.00-11.40 saatlerinde Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da TÜBİTAK tarafından belirlenen 25 sınav merkezinde yapılacak.

Sınav başvuru ve uygulama kılavuzuna, "https://tfl.tubitak.gov.tr" linkinden erişilebilecek. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, ​​hazırlık sınıfı dahil toplam 5 yıllık ​​lise programından oluşan resmi bir öğretim kurumu olan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılına 90 öğrenci ile başladı. Öğrenciler 1 yıl boyunca yabancı dil ve seçmeli derslerden oluşan hazırlık eğitimi aldı. 37 farklı ilde ikamet eden 90 öğrenciden 89'u yatılı olarak kalıyor.