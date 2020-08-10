TÜBİTAK Fen Lisesi nerede? TÜBİTAK Fen Lisesi açıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK desteği ile üretilen yüzde yüz yerli dünyanın ilk lastik tekerlekli 7 ton kapasiteli elektrikli iş makinası Ekskavatör’ün tanıtımı için direksiyonuna geçti ve test etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada TÜBİTAK Fen Lisesi’nin öğreni kabulüne ilişkin olarak binlerce öğrencinin beklediği müjdeyi verdi.

TÜBİTAK Fen Lisesi ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen TÜBİTAK Fen Lisesi açıldı mı? Sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Bu vesileyle bilimsel araştırmalara ilgi duyan yetenekli evlatlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz inşallah 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak. Gerek hizmete açtığımız laboratuvarlarımızın gerekse lisemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin ülkemize ve Gebze'mize kazandırılmasında emeği geçen başta Bakanlığımız olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra Gebze TÜBİTAK Fen Lisesi taban Puanı, Gebze TÜBİTAK Fen Lisesi başarı sıralamaları merak edilmeye başlanırken, TÜBİTAK Fen Lisesi taban Puanı ve başarı sıralaması önümüzdeki dönemde Milli Eğitim Bakanlığının açıklayacağı LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer alması bekleniyor.