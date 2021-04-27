TUBİTAK 7 Araştırmacı Personel alıyor
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 7 Araştırmacı Personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Tübitak Marmara Araştırma Merkezine (Mam) Bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Personel alınacak.
Son başvuru tarihi: 18.05.2021
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almakta.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmekte.
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