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Ekonomi TUBİTAK 7 Araştırmacı Personel alıyor
Ekonomi

TUBİTAK 7 Araştırmacı Personel alıyor

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 7 Araştırmacı Personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 13:48:00 -
TUBİTAK 7 Araştırmacı Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Tübitak Marmara Araştırma Merkezine (Mam) Bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Personel alınacak.

Son başvuru tarihi: 18.05.2021

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almakta.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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