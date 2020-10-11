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Ekonomi TÜBİTAK 34 personel alacak
Ekonomi

TÜBİTAK 34 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görev yapmak üzere 34 personel istihdam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 01:41:00 -
TÜBİTAK 34 personel alacak

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, TÜSSİDE bünyesinde görev yapmak üzere alınacak 32 Ar-Ge personeli ve 2 uzman olmak üzere toplam 34 kişi Kocaeli’de çalışacak. Söz konusu pozisyonlar için 30 Ekim’e kadar başvuru yapılması gerekecek. Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun “www.tubitak.gov.tr” internet adresinde yer alacak. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek. İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi “https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr” üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

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