  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li İBB yönetiminde Metro faciası! İstanbul’da liyakatsizlik raydan çıktı 10 kişi vefat etmişti! Kazaya karışan firmanın başka otobüsü 'pes' dedirtti Netanyahu’dan İran’a mesaj: “Dayanılmaz sonuçlarla yüzleşirler” Körfez'de Fener fırtınası! CHP sadece izliyor! İstanbul'da her akşam aynı manzara PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru Sapkın Kerimcan'a hapis cezası Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: 100 milyar liralık finansman paketini devreye alıyoruz ABD basını dünyaya duyurdu: ABD - İran görüşmesi cuma günü İstanbul'da
Sağlık Tüberküloz felç etti, Türkiye'de şifa buldu
Sağlık

Tüberküloz felç etti, Türkiye'de şifa buldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Tüberküloz felç etti, Türkiye'de şifa buldu

Omurgasını içten içe eriten tüberküloz nedeniyle belden aşağısı felç kalan 37 yaşındaki Cibutili Fatouma Adoch Hoche, Türkiye’de gerçekleştirilen riskli omurga ameliyatı ve robotik rehabilitasyon sayesinde yeniden yürümeye başladı.

Omurgasında tüberküloza bağlı gelişen ağır hasar nedeniyle belden aşağısı felç kalan 37 yaşındaki Cibutili Fatouma Adoch Hoche, aylarca yatağa bağımlı yaşadı. Yürüyemeyen, idrar ve gaita kontrolünü kaybeden genç kadın için umutlar tükenirken, Türkiye’de gerçekleştirilen yüksek riskli omurga ameliyatı ve ardından uygulanan robotik rehabilitasyon süreci hayatını değiştirdi.

 

Cibuti’de yaşayan 37 yaşındaki Fatouma Adoch Hoche’ninhayatı, tüberküloz yüzünden kabusa döndü. Hastalık genç kadının akciğerlerinden ziyade omurgasını hedef almıştı. Aylar içinde bacaklarındaki güçsüzlük arttı ve sonunda belden aşağısı tamamen felç oldu. Şifa arayışında yolu Türkiye’ye düşen Hoche, Medipol Sağlık Grubu’nda multidisipliner bir çalışma ile sağlığına yeniden kavuştu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Çetinkal ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ağırman’ın aylar süren cerrahi ve rehabilitasyon sürecinin ardından genç kadın ülkesine yürüyerek döndü.

 

Tüberküloz felce neden oldu

Hastalığın ilk sürecinde ağır bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirten Doç. Dr. Çetinkal, "Hastamız, 10 ay önce yavaş yavaş ilerleyen bir parapleji tablosu vardı. Özellikle sırtın T2-T3 seviyesinde, tüberküloza bağlı gelişen bir kitlenin omurgayı içeriden eriterek omuriliğe baskı yaptığını gördük. Bu baskı nedeniyle hasta yürüyemiyor, idrar ve gaita kontrolünü sağlayamıyordu. Yapılan değerlendirmelerin ardından cerrahi tedavi kararı aldık" dedi.

 

Ağustos 2025’te ameliyat oldu

Uygulanan cerrahi ve sonrasındaki süreci anlatan Doç. Çetinkal, "Ağustos 2025’te gerçekleştirdiğimiz ameliyatta T2-T3 omurlarını arkadan bir yaklaşımla çıkardık. Yerine özel bir kafes sistemi yerleştirdik ve boyun ile sırt bölgesini vidalarla sabitledik. Ameliyat sonrasında multidisipliner bir tedavi süreci yürüttük. Ameliyat öncesinde ayağa kalkamayan hastamız yaklaşık 4 ay içinde yürüyebilir hale geldi. Bugün geldiğimiz noktada paraplejik olan hastamız ayakta yürüyebiliyor ve günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabiliyor" ifadelerini kullandı.

 

“Ağır bir nörolojik tabloya sahipti”

Ameliyat sonrası sürecin en az cerrahi kadar önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Ağırman, "Hastamız ağır bir nörolojik tabloyla rehabilitasyona alındı. Hastamızın sırt bölgesinde omurilikte ciddi bir lezyon vardı. Beyin ve Sinir Cerrahisi ekibimiz başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi ancak ameliyat öncesinde var olan omurilik sinir hasarı nedeniyle bacaklarda ileri derecede güçsüzlük devam ediyordu. Hastayı ilk gördüğümüzde oturma dengesi yoktu ve ayakta duramıyordu" dedi.

 

Günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabiliyor

Hastayı erken dönemde kapsamlı bir rehabilitasyon programına aldıklarını vurgulayan Prof. Dr. Ağırman, "Erken dönemde robotik rehabilitasyon uygulamalarından yoğun şekilde faydalandık. Robotik yatakla hastayı dik pozisyona getirerek ayak hareketlerini başlattık, kol robotlarıyla üst ekstremite fonksiyonlarını artırdık. Zamanla kaslar güçlendi, sinir uyarımları arttı ve iyileşme hızlandı. Bugün hastamız yürüteçle bağımsız şekilde yürüyebiliyor, günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabiliyor" şeklinde konuştu.

Aylar sonra ayağa kalktı

Aylar sonra ayağa kalkan Fatouma Adoch Hoche ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Hastaneye geldiğimde yatalaktım, Tüberküloz hastalığım vardı ve belim kırılmıştı. Kızımın tedavisi için geldiğim İstanbul'da ben de şifa buldum. Bugün sağlık durumum çok iyi, kendim yürüyebiliyorum ve mutluluğum tarif edilemez. Şifa Allah’tan ama buradakihocalarımız bana karşı çok ilgili ve profesyonellerdi."

Aman ihmal etmeyin! İşte geçmeyen göz kaşıntısının nedeni
Aman ihmal etmeyin! İşte geçmeyen göz kaşıntısının nedeni

Sağlık

Aman ihmal etmeyin! İşte geçmeyen göz kaşıntısının nedeni

Mutlaka kontrole götürün! "Ağrı yoksa sorun yok" sanmayın
Mutlaka kontrole götürün! “Ağrı yoksa sorun yok” sanmayın

Sağlık

Mutlaka kontrole götürün! “Ağrı yoksa sorun yok” sanmayın

Uzman isim uyardı! Belirtiler masum sanılıyor, tanı gecikiyor
Uzman isim uyardı! Belirtiler masum sanılıyor, tanı gecikiyor

Sağlık

Uzman isim uyardı! Belirtiler masum sanılıyor, tanı gecikiyor

Gürcistan'dan geldi Samsun'da şifa buldu
Gürcistan'dan geldi Samsun'da şifa buldu

Sağlık

Gürcistan'dan geldi Samsun'da şifa buldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23