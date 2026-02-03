Sivas'ta öğrenci servisi devrildi!
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci minibüsünün şarampole devrilmesi sonucunda 10 kişi yaralandı.
ivas'ta öğrenci servisinin karıştığı kaza, paniğe neden oldu.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 AHA 260 plakalı öğrenci servisi, Güneykaya beldesi Kargın Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
9 ÖĞRENCİ YARALI
Kazada, ilk belirlemelere göre sürücü ile araçtaki 9 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.