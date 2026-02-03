  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi!
Gündem

Sivas'ta öğrenci servisi devrildi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi!

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci minibüsünün şarampole devrilmesi sonucunda 10 kişi yaralandı.

ivas'ta öğrenci servisinin karıştığı kaza, paniğe neden oldu.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 AHA 260 plakalı öğrenci servisi, Güneykaya beldesi Kargın Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

9 ÖĞRENCİ YARALI

Kazada, ilk belirlemelere göre sürücü ile araçtaki 9 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

