PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru

Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği topraklarda halka zulmetmeyi şiar edinen terör örgütü PKK/YPG, Haseke’de büyük bir caniliğe imza attı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, şehirde kontrolün değişeceği ve Suriye ordusunun bölgeye gireceği haberini alan halk, kutlama yapmak için sokaklara döküldü. Ancak sivillerin bu sevincine tahammül edemeyen eli kanlı örgüt, kalabalığın üzerine ağır silahlarla saldırı düzenledi.

SEVİNCE KURŞUN SIKTILAR

Yıllardır ABD desteğiyle bölgeyi sömüren ve halkı haraca bağlayan YPG’li teröristler, Haseke halkının kendilerinden kurtulma umuduna vahşetle karşılık verdi. "Demokrasi ve özgürlük" maskesi altında bölgeyi kan gölüne çeviren alçaklar, kutlama yapan silahsız sivilleri doğrudan hedef aldı. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı ve şehit olduğu öğrenildi.

BATI’NIN "CİCİ ÇOCUKLARI" YİNE SAHNEDE

Sözde "insan hakları" savunucusu Batılı devletlerin tırlarla silah gönderdiği bu katil sürüsü, Haseke’de gerçek niyetinin Kürt, Arap veya Türkmen halkını korumak değil, bölgede bir terör koridoru kurmak olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kendi hakimiyetlerinin sarsıldığını gören terör örgütü, çaresizliğini masum sivilleri katlederek bastırmaya çalışıyor.

HASEKE HALKI AYAKTA

Yapılan bu alçak saldırı sonrası bölgede tansiyon iyice yükseldi. Haseke sokaklarında terör örgütüne karşı büyük bir öfke hakim. Yerel halk, YPG zulmünün sona ermesi için uluslararası topluma seslenirken, bölgedeki kaynaklar saldırı sonrası çok sayıda sivilin hastanelere kaldırıldığını ve durumun kritik olduğunu bildiriyor.