  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sübyancı Epstein’den Trump’a salvolar! 'Vücudunda tek bir namuslu hücre bile yok' Darısı Türkiye'nin başına! Rüşvetçi siyasetçiye idam cezası! Ankara'da tarihi NATO zirvesi! Genel Sekreter Yardımcısı somut sonuçlar için hedefi gösterdi Ticaret Bakanı Bolat yılın ilk ihracat rakamlarını açıkladı 'İşkence gören Türk çocuk' iddiası gündem olmuştu! Gerçek çok başka çıktı İsrail uçaklarından atılanlar endişelendirdi İran medyası duyurdu: ABD ile nükleer müzakere Türkiye’de yapılacak Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Oyuncu Barış Murat Yağcı gözaltına alındı Mısır’dan Gazze hazırlığı! Yüzlerce ambulans binlerce doktor görevlendirildi Rusya'da uçak düştü! Ölüler var
Gündem PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru
Gündem

PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Batı'nın şımarttığı terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Haseke’de huzur bekleyen masum sivilleri hedef alan katil sürüsü, bölgeye Suriye ordusunun girişini sevinçle karşılayan halkın üzerine kurşun yağdırdı. Çocuk, kadın demeden ateş açan teröristler, bölgeyi kan gölüne çevirdi.

Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği topraklarda halka zulmetmeyi şiar edinen terör örgütü PKK/YPG, Haseke’de büyük bir caniliğe imza attı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, şehirde kontrolün değişeceği ve Suriye ordusunun bölgeye gireceği haberini alan halk, kutlama yapmak için sokaklara döküldü. Ancak sivillerin bu sevincine tahammül edemeyen eli kanlı örgüt, kalabalığın üzerine ağır silahlarla saldırı düzenledi.

SEVİNCE KURŞUN SIKTILAR

Yıllardır ABD desteğiyle bölgeyi sömüren ve halkı haraca bağlayan YPG’li teröristler, Haseke halkının kendilerinden kurtulma umuduna vahşetle karşılık verdi. "Demokrasi ve özgürlük" maskesi altında bölgeyi kan gölüne çeviren alçaklar, kutlama yapan silahsız sivilleri doğrudan hedef aldı. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı ve şehit olduğu öğrenildi.

BATI’NIN "CİCİ ÇOCUKLARI" YİNE SAHNEDE

Sözde "insan hakları" savunucusu Batılı devletlerin tırlarla silah gönderdiği bu katil sürüsü, Haseke’de gerçek niyetinin Kürt, Arap veya Türkmen halkını korumak değil, bölgede bir terör koridoru kurmak olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kendi hakimiyetlerinin sarsıldığını gören terör örgütü, çaresizliğini masum sivilleri katlederek bastırmaya çalışıyor.

HASEKE HALKI AYAKTA

Yapılan bu alçak saldırı sonrası bölgede tansiyon iyice yükseldi. Haseke sokaklarında terör örgütüne karşı büyük bir öfke hakim. Yerel halk, YPG zulmünün sona ermesi için uluslararası topluma seslenirken, bölgedeki kaynaklar saldırı sonrası çok sayıda sivilin hastanelere kaldırıldığını ve durumun kritik olduğunu bildiriyor.

Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor
Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor

Gündem

Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor

Haseke’de geri sayım başladı! Suriye ordusu terör örgütü YPG’nin kalbine girmek için tetikte bekliyor
Haseke’de geri sayım başladı! Suriye ordusu terör örgütü YPG’nin kalbine girmek için tetikte bekliyor

Gündem

Haseke’de geri sayım başladı! Suriye ordusu terör örgütü YPG’nin kalbine girmek için tetikte bekliyor

YPG'nin işgali altındaydı! Suriye güvenlik konvoyu Haseke'ye giriş yaptı
YPG'nin işgali altındaydı! Suriye güvenlik konvoyu Haseke'ye giriş yaptı

Dünya

YPG'nin işgali altındaydı! Suriye güvenlik konvoyu Haseke'ye giriş yaptı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Ne anlaşması kardeşim fes edin şu anlaşmayı fes edin yeter artık acımayın şunlara komplesini sürün ıraka yoksa öldürün

Mesut

Bu pkklı hırt milleti iblisin çocukları.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23