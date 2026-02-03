  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ocak ayı verileri açıklandı: Yüzde 87,4'lük artış yaşandı! Fenerbahçe’den 20 yıl sonra gelen büyük başarı Yapay zeka paraya doymuyor Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var! Faruk Akşit TB3 motoruyla için ‘Şans olabilir’ dedik, ikinci defa aynı teste soktuk' dedi ve sonucu Türkiye'ye duyurdu Türkiye için olay S-400 açıklaması! 'Bu zor' diyerek ilan ettiler Epstein belgelerinde gündem olacak detay ortaya çıktı: Türkler içeride darbe artık mümkün değil
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
Ocak ayı verileri açıklandı: Yüzde 87,4'lük artış yaşandı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ocak ayı verileri açıklandı: Yüzde 87,4'lük artış yaşandı!

Otomotiv pazarında SUV ve elektrikli modellerin yükselişi devam ediyor...

#1
Foto - Ocak ayı verileri açıklandı: Yüzde 87,4'lük artış yaşandı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak ayında otomotiv satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,77 oranında artarak 75 bin 362 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 yılına güçlü bir büyüme performansı ile başladı. Ocak ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,77 oranında artarak 75.362 adet seviyesinde gerçekleşti.

#2
Foto - Ocak ayı verileri açıklandı: Yüzde 87,4'lük artış yaşandı!

PAZARDA 10 YILLIK ORTALAMALARIN ÇOK ÜZERİNE ÇIKILDI Ocak ayı verileri incelendiğinde, otomobil satışlarının geçtiğimiz yıla oranla yüzde 9,14 artış göstererek 61.055 adede ulaştığı görülüyor. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12,56'lık bir büyüme ile 14.307 adet olarak kaydedildi. Bu rakamlar, son 10 yıllık Ocak ayı ortalamalarıyla kıyaslandığında pazarın ne kadar hareketli olduğunu gözler önüne seriyor; toplam pazar 10 yıllık ortalamaların yüzde 77,0, otomobil pazarı ise yüzde 84,8 üzerinde bir seyir izledi.

#3
Foto - Ocak ayı verileri açıklandı: Yüzde 87,4'lük artış yaşandı!

SUV MODELLER VE OTOMATİK ŞANZIMAN LİDERLİĞİNİ KORUYOR Otomobil pazarında segment bazlı değerlendirmede, vergi oranları daha düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar pazarın yüzde 83,7’sini oluşturdu.

#4
Foto - Ocak ayı verileri açıklandı: Yüzde 87,4'lük artış yaşandı!

Özellikle C segmenti, 32.428 adetle yüzde 53,1’lik pay alarak liderliğini sürdürdü. Gövde tiplerine bakıldığında ise SUV otomobiller yüzde 60,3 pay ve 36.786 adetlik satışla en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Onu yüzde 21,2 payla sedan ve yüzde 18,3 payla hatchback modeller takip etti. Ayrıca, satılan her 100 otomobilden yaklaşık 97’si (59.455 adet) otomatik şanzımanlı olarak tercih edildi.

#5
Foto - Ocak ayı verileri açıklandı: Yüzde 87,4'lük artış yaşandı!

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YÜZDE 87,4'LÜK DEV ARTIŞ Motor tipine göre yapılan analizde, benzinli otomobiller 26.671 adetle yüzde 43,7 pay alarak ilk sırada yer alsa da hibrit ve elektrikli araçların yükselişi dikkat çekiyor. Hibrit otomobiller yüzde 30,7 pay alırken, elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 18,5'e ulaştı. Özellikle 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 87,4 oranında artması, bu alandaki ilginin ivme kazandığını gösteriyor.

#6
Foto - Ocak ayı verileri açıklandı: Yüzde 87,4'lük artış yaşandı!

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA VAN TİPİ MODELLER ÖNE ÇIKTI Hafif ticari araç pazarında ise tüketicilerin ilk tercihi yüzde 73,7 pay ve 10.538 adetle van gövde tipi oldu. Pickup modelleri ise yüzde 10,8 pay alarak ikinci sırada yer aldı./ kaynak: Bloomberg, haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemiyle ilgili kritik bir karara imza attı. Alınan kararla ara tatil ve Rama..
Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım
Gündem

Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım

Beykoz Belediye Meclis toplantısında, Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile eski belediye başkan yardımcısı CHP’li Bilgehan Murat Miniç arası..
İtirafçıdan kan donduran açıklamalar! Murat Ongun'la para karşılığı birlikte olmuş
Gündem

İtirafçıdan kan donduran açıklamalar! Murat Ongun'la para karşılığı birlikte olmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, şebekenin kilit isimlerinden biri ..
Sapkın Kerimcan'a hapis cezası
Gündem

Sapkın Kerimcan'a hapis cezası

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan sapkın Kerimcan Durmaz 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı...
Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı!
Gündem

Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı!

Fonda "hak-hukuk-adalet" tiyatrosu çeviren CHP'de, maskeler bir bir düşüyor. Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, malum zihniyetin kirli çamaş..
Mestan’ın ciddiyetsizliğini konuşalım, ama ya Murat Ongun’u?
Gündem

Mestan’ın ciddiyetsizliğini konuşalım, ama ya Murat Ongun’u?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, AK Parti Milletvekili Mestan Özcan'ın maaş açıklaması üzerinden algı operasyonu yapan Murat Ongun ve yan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23