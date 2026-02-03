Ocak ayı verileri açıklandı: Yüzde 87,4'lük artış yaşandı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak ayında otomotiv satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,77 oranında artarak 75 bin 362 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 yılına güçlü bir büyüme performansı ile başladı. Ocak ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,77 oranında artarak 75.362 adet seviyesinde gerçekleşti.