Ocak ayı verileri açıklandı: Yüzde 87,4'lük artış yaşandı!
Otomotiv pazarında SUV ve elektrikli modellerin yükselişi devam ediyor...
Otomotiv pazarında SUV ve elektrikli modellerin yükselişi devam ediyor...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak ayında otomotiv satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,77 oranında artarak 75 bin 362 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 yılına güçlü bir büyüme performansı ile başladı. Ocak ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,77 oranında artarak 75.362 adet seviyesinde gerçekleşti.
PAZARDA 10 YILLIK ORTALAMALARIN ÇOK ÜZERİNE ÇIKILDI Ocak ayı verileri incelendiğinde, otomobil satışlarının geçtiğimiz yıla oranla yüzde 9,14 artış göstererek 61.055 adede ulaştığı görülüyor. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12,56'lık bir büyüme ile 14.307 adet olarak kaydedildi. Bu rakamlar, son 10 yıllık Ocak ayı ortalamalarıyla kıyaslandığında pazarın ne kadar hareketli olduğunu gözler önüne seriyor; toplam pazar 10 yıllık ortalamaların yüzde 77,0, otomobil pazarı ise yüzde 84,8 üzerinde bir seyir izledi.
SUV MODELLER VE OTOMATİK ŞANZIMAN LİDERLİĞİNİ KORUYOR Otomobil pazarında segment bazlı değerlendirmede, vergi oranları daha düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar pazarın yüzde 83,7’sini oluşturdu.
Özellikle C segmenti, 32.428 adetle yüzde 53,1’lik pay alarak liderliğini sürdürdü. Gövde tiplerine bakıldığında ise SUV otomobiller yüzde 60,3 pay ve 36.786 adetlik satışla en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Onu yüzde 21,2 payla sedan ve yüzde 18,3 payla hatchback modeller takip etti. Ayrıca, satılan her 100 otomobilden yaklaşık 97’si (59.455 adet) otomatik şanzımanlı olarak tercih edildi.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YÜZDE 87,4'LÜK DEV ARTIŞ Motor tipine göre yapılan analizde, benzinli otomobiller 26.671 adetle yüzde 43,7 pay alarak ilk sırada yer alsa da hibrit ve elektrikli araçların yükselişi dikkat çekiyor. Hibrit otomobiller yüzde 30,7 pay alırken, elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 18,5'e ulaştı. Özellikle 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 87,4 oranında artması, bu alandaki ilginin ivme kazandığını gösteriyor.
HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA VAN TİPİ MODELLER ÖNE ÇIKTI Hafif ticari araç pazarında ise tüketicilerin ilk tercihi yüzde 73,7 pay ve 10.538 adetle van gövde tipi oldu. Pickup modelleri ise yüzde 10,8 pay alarak ikinci sırada yer aldı./ kaynak: Bloomberg, haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23