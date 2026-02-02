Maden bölgelerine sokağa çıkma yasağı

  • İSTANBUL
Nijerya’nın Plateau eyaletinde artan silahlı saldırılar alarm seviyesini yükseltti. Can kayıplarının ardından maden sahalarında faaliyetler süresiz durdurulurken bazı bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nijerya’nın Plateau eyaletinde güvenlik krizi derinleşiyor. Bokkos Yerel Yönetim Başkanı Samuel Amalau, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette artan silahlı saldırılar nedeniyle güvenlik birimleri ve yerel gruplarla istişareler yürüttüğünü belirtti.

 

Amalau, istişarelerin ardından Bokkos'a bağlı ve eyaletteki maden sahalarını içeren Tenti ve Mandar bölgelerinde yasal ve yasa dışı tüm madencilik faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

 

Söz konusu bölgelerde saat 17.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını vurgulayan Amalau, kararın güvenliği artırmak ve güvenlik güçlerinin operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla alındığını kaydetti.

 

Amalau, kararın, Plateau genelinde özellikle tarım ve madencilik yapılan alanlarda son aylarda yaşanan ölümcül saldırıların ardından alındığını ifade etti.

 

Plateau eyaletinde son iki ayda maden sahalarında düzenlenen saldırılarda 22 kişi yaşamını yitirmişti.

